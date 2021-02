ZEA: Pierwsze zdjęcie Marsa zostało przesłane przez sondę Al-Amal [+FOTO]

Sonda kosmiczna Al-Amal (arab. Nadzieja), która została wystrzelona kilka dni temu przez Zjednoczone Emiraty Arabskie, wysłała swoje pierwsze zdjęcie Marsa – podała w niedzielę krajowa agencja kosmiczna.

Zdjęcie zostało wykonane w środę, dzień po umieszczeniu przez Zjednoczone Emiraty Arabskie sondy na orbicie Marsa – podaje express.co.uk. ZEA to pierwszy kraj arabski, który tego dokonał.

„Misja na Marsa uchwyciła obraz największego wulkanu Układu Słonecznego, Olympus Mons, wyłaniającego się w porannym świetle słonecznym” – poinformowała agencja.

„Transmisja pierwszego obrazu Marsa z sondy jest decydującym momentem w naszej historii i oznacza, że ​​Zjednoczone Emiraty Arabskie dołączają do rozwiniętych technologicznie narodów, które są zaangażowane w eksplorację kosmosu” – napisał na Twitterze szejk Muhammad bin Zajid Al Nahajjan, przewodniczący Rady Wykonawczej (rządu) emiratu Abu Zabi.

The transmission of the Hope Probe’s first image of Mars is a defining moment in our history and marks the UAE joining advanced nations involved in space exploration. We hope this mission will lead to new discoveries about Mars which will benefit humanity. pic.twitter.com/TCM5yHTapH

— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) February 14, 2021