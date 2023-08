Brytyjskie wywiad: Śmierć Prigożyna zdestabilizuje Grupę Wagnera

Brytyjski wywiad uważa, że śmierć przywódcy grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna będzie miała głęboko destabilizujący wpływ na grupę.

Departament obrony Wielkiej Brytanii przypomina, że 23 sierpnia 2023 r., dokładnie dwa miesiące po zamachu stanu na Grupę Wagnera, związany z grupą Wagnera służbowy odrzutowiec Embraer rozbił się pod Twerem. Władze rosyjskie twierdzą, że na pokładzie zginęło 10 osób, w tym właściciel Wagnera Prigożyn.

„W tej chwili nie ma dokładnych dowodów na to, że Prigożyn znajdował się na pokładzie samolotu i wiadomo, że zachował wyjątkowe środki bezpieczeństwa. Jest jednak bardzo prawdopodobne, że rzeczywiście zginął” – czytamy.

„Śmierć Prigogine’a prawie na pewno będzie miała głęboko destabilizujący wpływ na Grupę Wagnera” – podał brytyjski wywiad.

Jego cechy osobiste – nadpobudliwość, wyjątkowa śmiałość, koncentracja na wynikach i skrajna brutalność – przeniknęły Wagnera i według brytyjskiej społeczności wywiadowczej prawie nie ma następcy, który dorównywałby tym cechom.

„Próżnię w przywództwie powstałą po śmierci przywódcy Wagnera pogłębiają doniesienia o śmierci założyciela grupy i dowódcy polowego Dmitrija Utkina oraz szefa wydziału logistyki Walerego Czekałowa” – czytamy w recenzji.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 25 August 2023

