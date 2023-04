Branża drobiarska apeluje o przywrócenie ceł na mięso drobiowe i jaja z Ukrainy

W poniedziałek rano przed urzędem dzielnicy na Śródmieściu doszło do przepychanek. Interweniowała policja. Polscy taksówkarze relacjonują, że grupa Ukraińców z Ubera i Bolta nie chciała wpuścić Polaków do kolejki, dlatego doszło do szarpaniny i sprzeczki.

Wydział delegatury urzędu w dzielnicy Śródmieście przy ul. Kruczkowskiego 2 to jedyne miejsce w Warszawie, w którym można złożyć wniosek i odebrać uprawnienia taksówkarskie - zwraca uwagę Wirtualna Polska. W poniedziałek rano przed urzędem dzielnicy w Śródmieściu stało 8 radiowozów, co miało związek z przepychankami w kolejce. "Kierowcy ze Wschodu tworzą nielegalne kolejki. Stoją w nich już od zamknięcia urzędu poprzedniego dnia. Nie chcą wpuszczać Polaków. W czwartek wypchnęli jedną dziewczynę. Wyrzucają taksówkarzy, którzy próbują wejść do urzędu. Poza tym tworzą nielegalną listę kolejkową i handlują numerkami pobranymi z samego rana. Cena to nawet 600 złotych" - jeden z polskich taksówkarzy skarży się w rozmowie z WP.

Podkreśla, że grupa Ukraińców z Ubera i Bolta nie chciała wpuścić Polaków do kolejki, dlatego doszło do szarpaniny i sprzeczki. "Na drzwiach widnieje napis, że nie obowiązują listy kolejkowe, tylko kolejność pobrania numerków. Tam są dwie grupy, które przejęły urząd: Gruzini i Ukraińcy. Kiedyś wystarczyło przyjść o 5 rano, żeby wejść do urzędu. Dzisiaj trzeba zacząć stać dzień wcześniej. Oni już dawno powinni mieć licencje, a nie teraz nagle kilka tysięcy osób próbuje wyrobić dokumenty i robią bałagan" - dodaje.