Biden ostrzega Wielką Brytanię przez łamaniem Porozumienia Wielkopiątkowego

Kontrkandydat Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich Joe Biden ostrzegł brytyjskie władze, że irlandzkie porozumienie pokojowe, które zakończyło dziesięciolecia przemocy, nie może stać się „ofiarą Brexitu” – poinformował w czwartek Euro News.

Jak poinformował portal Euro News w czwartek, kandydat Demokratów ostrzegł brytyjskie władze przed wycofywaniem się z porozumień pokojowych z Irlandią. Ostrzeżenie pojawia się w obliczu planów brytyjskiego rządu, aby dać ministrom uprawnienia do unieważnienia części prawnie wiążącego porozumienia.

Kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych dodał, że każda umowa handlowa między Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią musi być zgodna z Porozumieniem Wielkopiątkowym i unikać odnowienia twardej granicy na wyspie Irlandii.

Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Dominic Raab odwiedził Waszyngton, próbując uspokoić amerykańskich polityków i dyplomatów. Mówił, że Wielka Brytania jest „absolutnie” zobowiązana do przestrzegania porozumienia wielkopiątkowego, oskarżając UE o upolitycznienie kwestii irlandzkich granic.

Biden, Amerykanin pochodzenia irlandzkiego, wystosował na Twitterze poparcie dla ostrzeżenia Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów USA. „Nie możemy pozwolić, aby porozumienie wielkopiątkowe, które przyniosło pokój w Irlandii Północnej, stało się ofiarą Brexitu” – napisał.

„Każda umowa handlowa między Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią musi być uwarunkowana przestrzeganiem umowy i zapobieganiem powrotowi twardej granicy”.

We can’t allow the Good Friday Agreement that brought peace to Northern Ireland to become a casualty of Brexit.

Any trade deal between the U.S. and U.K. must be contingent upon respect for the Agreement and preventing the return of a hard border. Period. https://t.co/Ecu9jPrcHL

— Joe Biden (@JoeBiden) September 16, 2020