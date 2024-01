Wielkie kontrakty na dostawy ciężkiego uzbrojenia z Korei Południowej zagrożone

Ambitne, wielomiliardowe umowy eksportowe broni Korei Południowej z Polską mogą być zagrożone, ponieważ parlament w Seulu nie pracuje nad projektem ustawy niezbędnej dla ich zrealizowania.



Po podpisaniu w lipcu 2022 r. wstępnego, kompleksowego porozumienia dotyczącego dostaw uzbrojenia o wartości 17 bilionów wonów (12,7 miliarda dolarów) obejmującego czołgi, haubice i myśliwce, koreańskie firmy obronne – Hyundai Rotem i Hanwha Aerospace – oraz polski rząd miały podpisać drugą umowę w ciągu roku. Jednak dodatkowa umowa nie została jeszcze podpisana, ponieważ państwowy Export-Import Bank of Korea, osiągnął przewidziany lokalnym prawem limit kredytowy wynikający z innych dużych zeszłorocznych transakcji, zauważył w środę “The Korea Herald”.



Często w przypadku transakcji eksportowych na dużą skalę kraj sprzedajacy udziela swojemu partnerowi handlowemu pożyczek, aby pomóc w sfinansowaniu transakcji. Korea Południowa pożyczyła już Polsce 17 bilionów wonów za pośrednictwem Eximbanku i Korea Trade Insurance Corp. Choć według doniesień polski rząd zażądał wsparcia kapitałowego w wysokości ponad 20 bilionów wonów dla drugiej transakcji o wartości 30 bilionów wonów, Eximbank nie mógł zwiększyć kredytu, ponieważ prawie osiągnął maksymalny limit przewidziany prawem.

Zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym zarządzania Eximbankiem instytucja może pożyczyć do 40 proc. kapitału własnego. W lipcu kapitał banku wynosił 18,4 biliona wonów – pozostawiając około 7,35 biliona wonów jako limit kredytowy dla Polski. Po zapewnieniu już 6 bilionów wonów w ramach pierwszej transzy, Eximbankowi pozostało jedynie około 1,35 biliona wonów.

Ustawodawcy zarówno z partii rządzącej, jak i opozycji zaproponowali podniesienie ustawowego limitu kwoty kredytu dla państwowego pożyczkodawcy do 30–35 bilionów wonów, co stanowi co najmniej dwukrotność obecnych 15 bilionów wonów. Jednakże ze względów politycznych poczyniono niewielkie ruchy w tym kierunku. Stosowne projekty ustaw nadal oczekują na rozpatrzenie przez odpowiednie komisje stałe, twierdzi “The Korea Herald”.



Obawy co do przyjęcia tych projektów ustaw i terminowej pożyczki dla Polski narastają, w związku ze zbliżającym się końcem kadencji parlamentu. Wybory mają odbyć się w kwietniu. Koniec kadencji to anulowanie wszystkich procedowanych projektów ustaw.



„To bardzo niepokojące. Ponieważ wybory powszechne odbędą się w kwietniu, poprzedni miesiąc będzie dotyczył głównie wyborów, co oznacza, że ​​projekt ustawy musi zostać omówiony w parlamencie do końca lutego” – powiedziało anonimowe źródło z kręgów koreańskiego przemysłu obronnego, jakie zacytował “The Korean Herald”.



Wobec indolencji parlamentu rząd Korei Południowej szuka innej drogi. W listopadzie poinformowano, że Ministerstwo Obrony Republiki Korei zwróciło się do pięciu największych banków komercyjnych w kraju – KB Kookmin, Shinhan, Hana, Woori i NongHyup – o udzielenie polskiemu rządowi pożyczki w wysokości około 3,5 biliona wonów w celu sfinansowania drugiej transakcji. Źródła branżowe uznały jednak za mało prawdopodobne, aby polski rząd zdecydował się na kredyty komeryjne, podając jako jedną z przyczyn wyższe stopy procentowe w porównaniu z pożyczkami od podmiotu państwowego.



Niepokój zwiększa zbliżający się termin podpisania umowy Hanwha Aerospace dotyczącej części kontraktu dodatkowego. Firma ogłosiła, że ​​podpisała kontrakt z polskim podmiotem o wartości 3,4 biliona wonów dodatkowego uzbrojenia, pod warunkiem zebrania przez stronę polską środków do czerwca.

Prezydent Yoon Suk Yeol wielokrotnie podkreślał cel, jakim jest dojście Korei Południowej na pozycję czwartego co do wielkości gracza na światowym rynku eksportu broni do 2027 r., a umowy z Polską w dużej mierze popchnęły ten kraj w stronę tego celu. Według danych Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem w Sztokholmie Korea stała się niedawno dziewiątym co do wielkości dostawcą broni na świecie, a jej eksport broni wzrósł o 74 procent porównując okresy 2013–2017 do 2018–2022.

Dla Polski dostawy uzbrojenia z Korei Południowej miały być jednym z kluczowych sposobów szybkiego zwiększenia potencjału wojskowego. Rząd w Seulu wyrażał już zaniepokojenie czy dojdą one do skutku w związku ze zmianą władzy w Polsce. O problemach ze sfinansowaniem tych kontraktów premier Donald Tusk mówił jeszcze pod koniec ubiegłego roku.

koreaherald.com/kresy.pl