48 haubic KRAB dla polskiego wojska [+FOTO/VIDEO]

Jak poinformowało w poniedziałek na Twitterze Ministerstwo Obrony Narodowej, Mariusz Błaszczak zatwierdził w czwartek umowę na dostawy haubic samobieżnych KRAB wraz z wozami towarzyszącymi na potrzeby dywizjonowych modułów ogniowych REGINA.

W skład zamówienia wchodzi 48 haubic samobieżnych KRAB, 22 wozy dowodzenia i dowódczo-sztabowe, 12 wozów amunicyjnych, 2 warsztaty remontu uzbrojenia i elektroniki, pakiet szkoleniowy i logistyczny.

Podczas podpisania umowy wicepremier mówił: „To kolejna umowa, pierwsza została zawarta w 2016 roku, która jest cały czas realizowana. Wykorzystujemy maksymalnie potencjał, jakim dysponuje Huta Stalowa Wola i Polska Grupa Zbrojeniowa”.

Jak poinformowała Polska Grupa Zbrojeniowa, kontrakt zostanie zrealizowany w latach 2025-2027, zaś jego wartość to ponad 3,8 mld PLN.

Huta Stalowa Wola wyprodukuje i dostarczy do Sił Zbrojnych RP 48 armatohaubic #KRAB oraz wozy dowodzenia, które wejdą w skład dwóch dodatkowych DMO #REGINA. Kontrakt zostanie zrealizowany w latach 2025-2027, zaś jego wartość to ponad 3,8 mld PLN. #pgz @MON_GOV_PL pic.twitter.com/W2GablNLcB — Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) September 5, 2022

Przypomnijmy, że pod koniec sierpnia Polska podpisała z Koreą Południową umowy wykonawcze związane z wyposażeniem Wojska Polskiego w czołgi K2 i armatohaubice K9. „To będzie umowa, która wypełnia ramy umowy podpisanej wcześniej – dotyczyć będzie 180 czołgów K2 i 212 armatohaubic K9, czyli odpowiedników polskich Krabów – powiedział Błaszczak. Dodał przy tym, że „armatohaubic Krab będziemy kupować tyle, ile wyprodukuje polski przemysł zbrojeniowy”.

„Umowy dotyczące czołgów K2 z pakietem opiewają na 3,37 mld dolarów, zaś jeśli chodzi o armatohaubice K9 z pakietem – 2,4 mld dolarów” – przekazał wicepremier.

To oznacza, że za 180 czołgów K2 Polska zapłaci w przeliczeniu ok. 16,2 mld zł, a za 212 armatohaubic K9 – ok. 11,5 mld zł. Część komentatorów zaznacza, że są to jednak ceny netto. Według Tomasza Dmitruka (DziennikZbrojny.pl, Nowa Technika Wojskowa) brutto będzie to odpowiednio 20 mld zł za K2 i 14 mld zł za K9, co łącznie daje 34 mld zł. Wcześniej rząd odmówił podania informacji o kosztach zakupu koreańskiego uzbrojenia.

