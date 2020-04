Bernie Sanders odchodzi z wyścigu o fotel prezydenta USA

Jak podała w środę Agencja Prasowa Reuters, Bernie Sanders 78 letni senator z Vermont wstrzymuje swoją kampanię. Tym samym jedynym kandydatem Demokratów w wyborach prezydenckich został były wiceprezydent Joe Biden.

Bernie Sanders, jeden z kandydatów w prawyborach Demokratów wycofał się z wyścigu prezydenckiego – pisze w środę Reuters. W takim wypadku Joe Biden, były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, nie ma już żadnych konkurentów w prawyborach.

Czytaj także: Prawybory prezydenckie w USA: Biden niemal pewnym rywalem Trumpa

„Droga do zwycięstwa jest niemożliwa” – przekazywał Sanders swoim sympatykom podczas transmisji wideo. „Doszedłem do wniosku, że walka o nominację Deomkratów nie zakończy się sukcesem. Dzisiaj więc ogłaszam, że zawieszam swoją kampanię”.

„Zakończyło się tak jak chcieli tego Demokraci, tak samo było z fiaskiem „Crooked Hillary” – napisał na twitterze Donald Trump. „Ludzie Berniego powinny przejść do Parti Republikańskiej”.

Bernie Sanders is OUT! Thank you to Elizabeth Warren. If not for her, Bernie would have won almost every state on Super Tuesday! This ended just like the Democrats & the DNC wanted, same as the Crooked Hillary fiasco. The Bernie people should come to the Republican Party, TRADE!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2020