Wietnam wysyła 450 tysięcy kombinezonów do USA

Wietnam wysyła 450 tysięcy strojów ochronnych do Stanów Zjednoczonych – pisze w środę Agencja Prasowa Reuters. Mają one pomóc amerykańskim medykom w walce z koronawirusem.

Jak poinformowała w środę agencja Reutersa Wietnam wyśle sprzęt ochronny do Stanów Zjednoczonych. Transport ma się składać z 450000 kombinezonów ochronnych. Informacje potwierdziła ambasada USA w Hanoi, stolicy Wietnamu.

„Pierwszy z transportów ponad 450 tysięcy zrobionych w Wietnamie strojów ochronnych dotrze do amerykańskich strategicznych rezerw ósmego kwietnia”- poinformowała placówka w komunikacie.

Jak czytamy w oświadczeniu, dostawy mają za zadanie pomóc w ochronie pracowników służby zdrowia, którzy walczą z pandemią COVID-19, ale także zademonstrować siłę partnerstwa Wietnamu i Stanów Zjednoczonych.

Do tej pory w Wietnamie odnotowano 251 przypadków koronawirusa i żadnych ofiar śmiertelnych. We wtorek tamtejszy rząd wysłał do Europy ponad pół miliona masek.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Jak informowaliśmy, gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo podał we wtorek, że w tym stanie w ciągu ostatniej doby z powodu Covid-19 zmarło 731 osób. To najwięcej zgonów na Covid-19 w Nowym Jorku w ciągu doby. Łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym stanie to 5489. Według CNN, to połowa wszystkich przypadków śmiertelnych w Ameryce. W samym mieście Nowy Jork zmarło ponad 3,2 tys. osób.

Według New York Timesa na zarażenie koronawirusem znacznie bardziej narażeni mają być czarnoskórzy. W opublikowanym we wtorek artykule nowojorska gazeta przytoczyła pochodzące w niektórych stanów dane dotyczące struktury rasowej populacji zarażonych i zmarłych na COVID-19. Zaznaczając, że te fragmentaryczne dane nie pozwalają na wyciąganie ostatecznych wniosków, NYT zauważył, że tam, gdzie kolor skóry osób dotkniętych przez koronawirusa był znany, udział czarnoskórych był ponad proporcjonalnie duży.

W Luizjanie, która jest jednym z najbardziej poszkodowanych przez epidemię stanów, około 70 proc. zmarłych to osoby czarnoskóre (Afroamerykanie), mimo iż stanowią oni tylko jedną trzecią populacji stanu. W hrabstwie Milwaukee udział czarnoskórych w grupie zarażonych jest niemal dwukrotnie wyższy niż nich udział w całej populacji. Podobne dane spłynęły z Karoliny Północnej i Karoliny Południowej. W Chicago czarnoskórzy stanowią ponad połowę zarażonych i 72 proc. zmarłych podczas gdy jest ich w tym mieście niecała jedna trzecia. Czarnoskóra burmistrz Chicago Lori Lightfoot nazwała tę statystykę jedną z „najbardziej szokujących rzeczy”, które zobaczyła piastując swoje stanowisko.

Kresy.pl/Reuters