Belgia: Milion rodzin otrzyma dopłaty do rachunku za gaz i prąd

Najpóźniej do połowy lutego milion belgijskich gospodarstw domowych otrzyma 80 euro dopłaty do rachunków za energię elektryczną i gaz – poinformował rząd Belgii w piątek.

Jednorazowa dopłata jest związana z rekordowo wysokimi cenami gazu i prądu – PAP cytuje wypowiedź rzeczniczki belgijskiego resortu finansów dla dziennika Het Laatste Nieuws.

Dopłata zostanie przekazana bez konieczności składania dodatkowych wniosków rodzinom, które 30 września były uprawnione do taryfy socjalnej za energię, wprowadzonej dla osób o niskich dochodach.

Nadal rosną ceny gazu w Europie. Cena za megawatogodzinę gazu (MWh) na holenderskim rynku kontraktów terminowych (TTF), który stanowi wytyczną dla ceny tego surowca w Europie, wzrosła w piątek o ponad 6 procent, do 103 euro.

Pod koniec grudnia ub. roku rosyjski koncern paliwowy Gazprom uznał za nierozsądną odsprzedaż gazu przez Niemcy do Polski w warunkach gwałtownie rosnących cen. Rosyjski koncern odrzucił także oskarżenia Zachodu wobec Moskwy o jednostronne ograniczanie dostaw gazu do Europy.

Jeszcze przed końcem roku do gazoportu w Świnoujściu dotarł metanowiec Megara. Statek przywiózł na swoim pokładzie już 148. dostawę gazu LNG. Z kolei w gazociągu jamalskim płynie już gaz wyłącznie do Polski. Niemcy go nie pobierają. Gazociąg Nord Stream 2 czeka na uruchomienie.

W drugiej połowie grudnia ub. roku niemiecki operator systemu przesyłowego Gascade poinformował o rozpoczęciu rewersowego pompowania gazu do Polski. Stało się tak po tym, gdy Gazprom nie złożył wniosku o zarezerwowanie mocy przesyłowych w rurociągu „Jamał”. Spowodowało to, że we wtorek rano fizyczny przepływ gazu przez Jamał w kierunku zachodnim został całkowicie wstrzymany. W środę rano 22 grudnia sytuacja była analogiczna.

Przypomnijmy, że 18 grudnia doszło do radykalnego obniżenia ilości gazu przesyłanego przez Rosjan do Europy przy pomocy rurociągu „Jamał”. Co ciekawe doszło to tego po tym, gdy rosyjski gigant gazowy Gazprom zarezerwował w ostatniej chwili przepustowość gazociągu, aby w nadchodzących dniach przesyłać dodatkowy gaz do Niemiec przez Polskę. Po informacji o tym europejskie ceny referencyjne gazu ziemnego spadły w ubiegły piątek o 15 proc. Obniżenie transportu gazu przez „Jamał” może mieć również związek z rozpoczęciem napełniania kolejnej nitki gazociągi Nord Stream.

pap / wnp.pl / Kresy.pl