Bąkiewicz: agresywna lewica robi najazd na stolicę [+VIDEO]

W związku z planowanym na dziś wielkim proaborcyjnym marszem w Warszawie i groźbą ponownych ataków na kościoły i pomniki, szef stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz apeluje o mobilizację. „To jest walka o naszą cywilizację, o naszą ojczyznę, a przede wszystkim walka o Chrystusa”.

W piątek w Warszawie ma odbyć się największy jak dotąd protest zwolenników aborcji i przeciwników wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. aborcji eugenicznej, w formie ogólnopolskiego marszu „Na Warszawę”. Środowiska feministyczne i lewicowo-liberalne zachęcają osoby z całej Polski do przyjazdu do stolicy.

W czwartek wieczorem prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz zamieścił w związku z tym nagranie z apelem do mieszkańców Warszawy, by zmobilizowali się w związku z dużym prawdopodobieństwem, że celem agresywnie nastawionych demonstrantów ponownie mogą stać się kościoły i pomniki.

„Apel do Warszawiaków! Jutro agresywna lewica robi „najazd na stolicę”. Duże prawdopodobieństwo, że znów dojdzie do niszczenia kościołów i pomników. Nie można im na to pozwolić, dlatego proszę o mobilizację. 14:00 pod św Krzyżem” – napisał Bąkiewicz.

W samym nagraniu zaznacza, że „będzie ogromna manifestacja lewicy”, która „ściąga do Warszawy z całej Polski”.

– Ci którzy są winni już przelanej krwi, którzy są winni świętokradztw, profanacji w kościołach, niszczenia mienia, oni chcą jutro [w piątek 30 X – red.] iść ulicami Warszawy. Być może znów będą atakowali kościoły (…). Tego nie wiemy. Dlatego wzywam Państwa, jeśli macie Boga w sercu i wiecie jak ważne są te miejsca naszego kultu, żebyście przyjeżdżali do Warszawy i pomagali nam w obronie tych miejsc – powiedział Bąkiewicz. Poprosił też o wsparcie modlitewne, a także finansowe dla Straży Narodowej tych, którzy nie będą mogli dotrzeć.

– Jutro ważny dzień. Policja przez ostatnie dni nie zrobiła nic albo bardzo niewiele, żeby zabezpieczać miejsca kultu. Mam ogromne obawy, że jutro sytuacja może się powtórzyć – powiedział. Zaznaczył, że policja często wystawiała niewystarczającą liczbę funkcjonariuszy, albo zabierała ich spod świątyń i zostawiała je czy ich obrońców samych sobie.

– Bądźcie jutro z nami. To jest walka o naszą cywilizację, o naszą ojczyznę, a przede wszystkim walka o Chrystusa – apeluje Bąkiewicz.

Apel do Warszawiaków! Jutro agresywna lewica robi „najazd na stolicę”. Duże prawdopodobieństwo, że znów dojdzie do niszczenia kościołów i pomników. Nie można im na to pozwolić, dlatego proszę o mobilizację. 14:00 pod św Krzyżem. pic.twitter.com/LLjJ08XIxQ — Robert Bąkiewicz (@RBakiewicz) October 29, 2020

Według wczorajszych zapowiedzi Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, proaborcyjny marsz ma przejść m.in. przed kancelarią premiera, a także trafić na Plac Zamkowy i Plac Zawiszy, czyli jak najbliżej siedziby PiS. Feministki wezwały też uczestników marszu, by nie przyjmowali mandatów oraz zgłaszali jakiekolwiek akty agresji przeciwko nim. Zapowiedziały również, że w przyszłym tygodniu organizowane będą kolejne akcje, m.in. blokady miast i „łańcuch solidarności” w mniejszych miejscowościach.

