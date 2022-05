Ambasador Polski w Moskwie wezwany do rosyjskiego MSZ

Brytyjskie ministerstwo obrony podkreśla w codziennej aktualizacji wywiadowczej, że "na początku inwazji na Ukrainę Rosja publicznie lansowała swoją zdolność do przeprowadzania chirurgicznych uderzeń i ograniczania szkód ubocznych. Twierdziła, że ukraińskie miasta będą dzięki temu bezpieczne od bombardowań". "Konflikt wykroczył jednak poza rosyjskie założenia sprzed wojny, a rosyjskie zapasy amunicji precyzyjnego rażenia zostały prawdopodobnie mocno uszczuplone. Zmusiło to do użycia łatwo dostępnej, lecz starzejącej się amunicji, która jest mniej niezawodna, mniej celna i łatwiejsza do przechwycenia. Rosja prawdopodobnie będzie miała trudności z zastąpieniem broni precyzyjnej, którą już zużyła" - dodano.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 09 May 2022