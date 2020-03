16 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Minister: za tydzień zakażonych może być nawet 1000 osób

Zanotowano największy od początku zachorowań w Polsce wzrost liczny zakażonych koronawirusem. Łączna liczba zarażonych SARS-CoV-2 wzrosła do 47 osób. Zdaniem ministra zdrowia, prawdopodobnie w ciągu tygodnia liczba zakażonych dojdzie do około 1000.

W środę rano Ministerstwo Zdrowia poinformowało o największym przyroście zakażonych koronawirusem od początku zachorowań w kraju. Potwierdzono 13 nowych przypadków, a później jeszcze trzy kolejne. Łączna liczba zarażonych SARS-CoV-2 wzrosła do 47 osób.

Potwierdzone wyniki dotyczą dwóch osób z województwa mazowieckiego, w Warszawie, u czterech osób z województwa lubelskiego, trzech osób z Dolnego Śląska (Wrocław i Oleśnica), trzech osób z województwa śląskiego (Sosnowiec, Chorzów, Zawiercie), a także zakażenie jednej osoby z województwa łódzkiego.

W rozmowie na antenie TVN24 minister zdrowia Łukasz Szumowski przyznał, że w najbliższym czasie należy spodziewać się znacznego wzrostu liczby zakażonych koronawirusem.

– Będziemy mieli prawdopodobnie niedługo sto osób zakażonych koronawirusem, a pewnie za tydzień, miejmy nadzieję, trochę dłużej, będziemy dochodzili do takiej ilości osób zarażonych, jak w innych krajach, czyli (…) do tysiąca, może trochę mniej – ocenił minister Szumowski. Zapewnił przy tym, że „na razie ten wzrost jest przewidywalny”.

Szef resortu zdrowia poinformował też, że w Polsce jest kilkadziesiąt tysięcy testów na obecność koronawirusa. – Dziennie możemy zrobić 2 tys. testów. To nie jest mało – zapewnił.

Minister zaapelował też, żeby korzystać z mszy św. w radio i telewizji:

– Apeluję, by korzystać z formy mszy w radio, w telewizji. Mamy możliwość, jak napisał abp Gądecki, przyjęcia komunii duchowej. Naprawdę, to jest pora na to, by wykorzystać te środki, tym bardziej że w kościołach średnia wieku jest wyższa niż populacji.

Szumowski przypomniał też słowa ministra zdrowia Włoch, według którego duża śmiertelność wynika m.in. z wysokiej średniej wieku populacji północnych Włoch. Szef polskiego resortu zdrowia radził też, żeby ludzie udający się do kościoła stali w większej odległości od siebie.

– Większa ilość mszy z moich informacji wynika właśnie z tego, żeby wierni się nie tłoczyli. Jeśli to nie zadziała, to trzeba będzie się zastanowić nad bardziej radykalnymi krokami – podkreślił Szumowski. Wczoraj zapewniał, że na razie nie ma konieczności zawieszania Mszy św., choć przyznał, że „sytuacja jest dynamiczna”.

Jak pisaliśmy, według danych włoskiej rządowej agencji sanitarnej, ponad połowa zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2 we Włoszech to osoby powyżej 60. roku życia. Prawie 90 proc. przypadków śmiertelnych to zakażeni w wieku 70 lat i starsi.

Jak informowaliśmy, prezydent USA Donald Trump całkowicie zakazał wpuszczania do swojego państwa podróżnych z Europy w ramach wysiłków na rzecz powstrzymania rozprzestrzenienia się koronawirusa.

O pierwszym polskim przypadku pacjenta zarażonego wirusem SARS-CoV-2 resort zdrowia poinformował 4 marca. Osoby, u których wykryto tę chorobę, przebywają m.in. w szpitalach w Zielonej Górze, Wrocławiu, Ostródzie, Szczecinie, Poznaniu, Krakowie, Raciborzu, Cieszynie, Zawierciu, Chorzowie, Lublinie i Warszawie.

Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem.

