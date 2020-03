Krzysztof Bosak: Mówienie, że sytuacja jest pod kontrolą to zadanie władz

Krzysztof Bosak kandydat na prezydenta Polski, będąc gościem na antenie telewizji Polsat News komentował sytuację w Polsce związaną z koronawirusem.

Według posła Konfederacji, nawet gdyby sytuacja w Polsce była o wiele gorsza, władza powinna tonować nastroje. „Sytuacja jest pod kontrolą, to jest zadanie władz żeby tak mówić nawet jeśli tak nie jest. To jest zadanie władz żeby nas uspokajać” – mówił. Chwilę potem wskazał jednak, że zaobserwował pewien chaos w radzeniu sobie z sytuacją. „Są pewne sygnały ostrzegawcze, nie ma jeszcze żadnej katastrofy, ale sygnały są. Mam na myśli braki materiałów ochronnych, niewielkie liczby wykonywanych w Polsce testów, pewien chaos jeżeli chodzi o kierowanie pacjentami, którzy zwracają do szpitali na badanie”.

Bosak z dystansem podchodzi do informacji, przekazanej przez Ministra Zdrowia, o ilości respiratorów w Polsce. Zdaniem posła o wiele bardziej istotną informacją byłaby ilość wolnych respiratorów.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Według kandydata na prezydenta największym problemem w zwalczaniu koronawirusa są zasoby ludzkie. „Za duże pieniądze nie da się w krótkim czasie stworzyć zasobów. Tak jak we Włoszech gdzie zabrakło kadry medycznej” – mówił. „My ten problem mamy w Polsce bez epidemii, że lekarzy jest za mało”.

Poseł mówił, że zaostrzającą się sytuacja prawdopodobnie obnaży wszystkie problemy służby zdrowia czy zarządzania kryzysowego. „System zarządzania kryzysowego z reguły jest czymś co funkcjonuje tylko na papierze, a w tej chwili musi działać na serio”.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

„Tuż przed wejście na antenę przeczytałem artykuł, że Orlen przestawia produkcję płynu do spryskiwaczy na produkcję płyny dezynfekującego. To bardzo dobrze, ale też to pokazuje, że potrzebujemy linii produkcyjnych tu w Polsce” – mówił członek Konfederacji.

Jak informowaliśmy, firma zadeklarowała, że Orlen ma możliwość produkowania 1,5 mln litrów płynu do dezynfekcji bez konieczności zmniejszenia skali wytwarzania płynu do szyb. Dodał jednak, że „jeżeli trzeba będzie, to nawet kosztem płynu do spryskiwaczy będziemy robić to, co jest ważniejsze dla naszego społeczeństwa”. Jak podkreślił prezes Orlenu – „Zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów jest również ważne dla naszego koncernu”. Dodał, że jego firma jako spółka Skarbu Państwa „ma społeczną odpowiedzialność biznesu”.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Wcześniej nasz portal podawał, że Krzysztof Bosak kandydat Konfederacji na prezydenta, w czasie wtorkowej konferencji prasowej w Sejmie zaapelował o rozważenie przesunięcia wyborów prezydenckich na jesień. Postulował także wprowadzenie możliwości głosowania przez Internet.

W czasie konferencji Bosak przedstawił pomysł przesunięcia wyborów w czasie na okres letni bądź jesienny. Jednocześnie zaznaczył, że rząd powinien w tym czasie przygotować się do głosowania przez Internet, czyli tzw. e-votingu.

Kresy.pl