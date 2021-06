Polki uwolnione z białoruskiego aresztu dziękują władzom Rzeczpospolitej

Irena Biernacka, Anna Paniszewa i Maria Tiszkowska wystąpiły na konferencji prasowej w Warszawie opowiadając o swoim uwięzieniu.

Dopiero w środę Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP ujawniło, że trzy polskie działaczki, które oczekiwały w białoruskim areszcie tymczasowym na proces z paragrafu o „podżeganiu do nienawiści na tle narodowościowym” jeszcze 25 maja zostały przez władze Białorusi do Polski. Pretekstem stało się upamiętnianie przez nie Armii Krajowej i powojennego podziemia zbrojnego w ramach Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego oraz Związku Polaków na Białorusi.

Paniszewa, przewodnicząca tej pierwszej organizacji podkreśliła, że deportacja nie spowodowała, że przerwano samo postępowanie w ramach którego były podejrzanymi. W areszcie pozostał Andrzej Poczobut, który odmówił opuszczenia Białorusi oraz Andżelika Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi. „My, będące tutaj nie możemy za bardzo opowiadać co nas spotkało. Najważniejsze, że były to okrutne dni niewinnych osób, których przyprowadzono do więzienia pod wymyślnym zarzutem.” – relacjonowała Paniszewa – „Na Białorusi jest pole prawne, które nie jest przestrzegane. Jako nauczycielka historii i języka polskiego zostałam oskarżona o to, że gloryfikuję nazizm. Tak nie może być w żadnym przypadku – moja rodzina też ucierpiała od nazizmu”.

Paniszewa, która w czasie konferencji prasowej stała o kulach, dodała – „Chcę przekazać wielkie podziękowanie naszemu państwu polskiemu, że uratowano mnie z więzienia, uratowano częściowo utracone już tam moje zdrowie.” W sposób szczególny polska działaczka z Brześcia dziękowała prezydentowi Andrzejowi Dudzie.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

„Jestem zwykłym człowiekiem, matką, która ma dzieci – zapewniła z kolei Irena Biernacka prezes koła Związku Polaków na Białorusi w Lidzie. Dodała, że „ma polskie korzenie”. Biernacka podkreśliła, że jest obywatelką Białorusi, ale ma „polskie korzenie” i podkreślała, że ziemia lidzka z której pochodzi to Kresy Wschodnie II Rzeczpospolitej. „Urodziliśmy się na tej ziemi. Na polskiej ziemi, bo kiedyś to były polskie Kresy. Do tych czasów liczymy, że to polska ziemia, bo bronimy swojego kościoła”.

„Przyjeżdżał do nas do więzienia konsul. Pytał o to, czy jesteśmy gotowe już pojechać do Polski” – opowiadała Biernacka – „Nie chciałyśmy wyjeżdżać, ale jak wyszło, tak wyszło. Jesteśmy już tutaj. Nie widzieliśmy żadnych dokumentów, nie podpisywałyśmy nic na granicy, czy chcemy wyjechać czy nie”. Ostatecznie więźniarka przewiozła kobiety z aresztu na granicę z Polską. Biernacka przekroczyła ją mimo, że nie posiadała paszportu i nie podpisała żadnego dokumentu.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Maria Tiszkowska nazwała „absurdalnym” artykuł białoruskiego kodeksu karnego z którego została oskarżona. Jak dodała w areszcie były „nieludzkie warunki”. „Odczuwaliśmy, że polska strona nas nie zostawi” – relacjonowała – „Bardzo szkoda, że Polacy na Białorusi są traktowani w taki sposób. Urodziliśmy się Polakami na tej ziemi. Obchodziliśmy święto, uczyliśmy dzieci języka polskiego, pamiętaliśmy o miejscach pamięci narodowej, tych żołnierzy, którzy polegli na tej ziemi na Kresach”. Również prezes koła ZPB w Wołkowysku dziękowała prezydentowi Dudzie oraz Ministerstwu Spraw Zagranicznych RP. Podobnie jak Paniszewa i Biernacka mówiła ze łzami w oczach.