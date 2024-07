Samorządowcy nie zgadzają się z Tuskiem, walczą o połączenie kolejowe w ramach CPK

Samorządowcy będą walczyć o realizację połączenia kolejowego Giżycko – Pisz – Łomża – Ostrołęka – Warszawa – CPK, informuje portal Eostrołeka. Petycję w tej sprawie podpisali między innymi działacze PiS, PSL, PO.

W środę miało miejsce spotkanie samorządowców dotyczące budowy nowej linii kolejowej w ramach CPK, informuje portal Eostroleka. Zebranie zostało zorganizowane przez wicestarostę powiatu ostrołęckiego Artura Kozłowskiego. Przybyli przedstawiciele z województwa mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego. Samorządowcy chcą realizacji połączenia kolejowego Giżycko – Pisz – Łomża – Ostrołęka – Warszawa – CPK.

Planowana inwestycja przy pierwotnym planie powstania CPK obecnie stoi pod znakiem zapytania, ze względu na rezygnację przez rząd Donalda Tuska bezpośredniego połączenia kolejowego do nowego lotniska. Jak pisaliśmy, według przedstawionej przez Tuska koncepcji, połączenia kolejowe mają zostać znacząco zmodyfikowane, koncentrując się na połączeniu największych miast ze sobą i z Warszawą w taki sposób, by podróż koleją ze stolicy do Warszawy, Wrocławia, Katowic czy Gdańska trwała 100 minut. „Gęsta sieć będzie obsługiwała realne potoki pasażerów, a nie ideologiczne wymysły” – oświadczył. Dodał, że na początku ma powstać tzw. Y – igrek, czyli Kolej Dużych Prędkości, łącząca Warszawę i Łódź z rozwidleniem na Poznań i Wrocław. Drugi element, nazwany „blisko lotnisko”, zakłada rozbudowę sieci lotnisk regionalnych. „Nie sądzę, aby ktoś z Katowic, Krakowa, Wrocławia, Szczecina, marzył, aby dojechać najpierw do Baranowa i potem polecieć dalej” – ironizował premier.

Samorządowcy z trzech województw nie zgadzają się z rezygnacji budowy tzw. szprychy nr 3. Portal Eostroleka informuje, że podczas spotkania zdecydowano o wystosowaniu petycji do premiera Donalda Tuska, by nie rezygnował z budowy połączenia kolejowego Giżycko – Pisz – Łomża – Ostrołęka – Warszawa – CPK.

Wicestarosta Artur Kozłowski powiedział podczas spotkania, że region posiada duże istotne walory krajobrazowo-przyrodnicze, ale nadal jest to obszar wykluczony komunikacyjnie. Zaznaczył, że na tym terenie działają lub będą funkcjonować jednostki wojskowej, więc sprawna komunikacja będą istotne podczas konfliktu zbrojnego. “Sama idea CPK była to idea strategiczna także z punktu widzenia przemieszczania wojsk na potrzeby obrony wschodniej flanki NATO” – wicestarosta Kozłowski, cytowany przez portal Eostroleka.

Podczas spotkania zdecydowano o wystosowaniu petycji skierowanej do Donalda Tuska. Ma być ona podpisana elektronicznie i wysłana do szefa rządu, również do wiadomości wicepremiera Władysława Kosinaka-Kamysza. Porozumienie samorządowców z województwa mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego ma charakter ponad partyjny. Pod petycją skierowaną do premiera podpisali się działacze PiS, PO, PSL.

“Ja jestem członkiem PSL i stoję w opozycji do tego, co zostało powiedziane przez premiera Tuska. Zrozumiałem, że ta nasza linia jest tak oczywista i tak strategiczna, że nie powinna być poddawana jakiejkolwiek dyskusji. Ta część od Łomży na Mazury jest całkowicie wykluczona od kolejowego dotarcia. My nawet drogi nie mamy porządnej! Samorządy mazurskie w pełni solidaryzują się i popierają petycję. Ja również politycznie będę wspierał, kolejnym etapem będzie lobbowanie posłów” – cytowany przez portal Eostroleka burmistrz Orzysza Zbigniew Włodkowski.

Portal Eostroleka informuje, że podczas spotkania samorządowcy w kontekście realizacji budowy tzw. szprychy nr 3, zwracali uwagę na obronność, ale też na to, że kolej jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu. Podkreślali, że w ich regionach są cenne przyrodniczo są obszary i ten środek lokomocji powinien tam przebiegać.

