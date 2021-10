Zbigniew Ziobro: Polska nie może zapłacić ani złotówki [+VIDEO]

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podczas czwartkowej konferencji prasowej przekonywał, że Polska nie powinna zapłacić nawet złotówki w związku z karami nałożonymi w sprawie elektrowni Turów czy zmian w systemie sądownictwa.

„Tak jak każdy obywatel, tak i państwo polskie bezprawiu ulegać nie może. Czy to w sprawie bezprawnych kar dotyczących Turowa (…), czy też w przypadku kary za zmiany w systemie sądownictwa Polska ani złotówki zapłacić nie może i nie powinna” – mówił podczas czwartkowej konferencji prasowej Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

#TVPInfo |💬@ZiobroPL, szef @MS_GOV_PL: Polska nie może ulegać bezprawiu – czy to w sprawie bezprawnych kar dotyczących kopalni #Turów, czy to kary za zmiany w systemie sądownictwa. Polska nie może i nie powinna zapłacić ani złotówki. pic.twitter.com/2Pmn1MxSYN — TOP TVP INFO (@TOPTVPINFO) October 28, 2021

„Jestem przekonany, że tak to powinno się ostatecznie skończyć i do tego będę jako Minister Sprawiedliwości dążył, bo bezprawiu ulegać nie należy. To, że to rozstrzygnięcie jest bezprawne jest bezdyskusyjne, zwłaszcza po orzeczeniach polskiego Trybunału Konstytucyjnego”.

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przekonywał, że Trybunał Konstytucyjny wskazał, że tak daleko idąca ingerencja ze strony TSUE przekracza ramy polskiej konstytucji, bowiem przekracza też zapisy traktatowe, na które Polska się zgodziła.

Warto przypomnieć, że dziennik Fakt poinformował w poniedziałek powołując się na dokumenty Ministerstwa Sprawiedliwości do których dotarł, że resort Zbigniewa Ziobry nie jest zadowolony z propozycji nowego godła Polski. Resort Sprawiedliwości sugeruje orła w zamkniętej koronie z krzyżem. „Zamknięta korona była obecna od ok. 1492 r. w większości przejawów wiążących się z działaniem państwa i monarchy (m.in. herb, pieczęcie, monety). Upowszechnianie się tego istotnego elementu symbolicznego od XV w. było oczywiście nieprzypadkowe i wiązało się z uzyskaniem przez Polskę pełnej suwerenności wobec załamania potęgi zakonu krzyżackiego” – miał napisać resort Zbigniewa Ziobry w uzasadnieniu.

„Przywrócenie „corona clausa” byłoby bez wątpienia nawiązaniem do najlepszych tradycji polskiej państwowości, zaś umieszczenie krzyża emanacją dziedzictwa historycznego zakorzenienia bytu państwa polskiego w kulturze i tradycji chrześcijańskiej Europy” – informuje dziennik cytując opinię