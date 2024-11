Wracają protesty rolników. W tle umowa UE-Mercosur i napływ produktów z Ukrainy

Wracają protesty rolników. Protest w Medyce jest znów możliwy, ponieważ sąd uchylił wcześniejszy zakaz wydany przez lokalne władze. Rolnicy apelują też do rządu, by zablokował umowę o wolnym handlu UE-Mercosur.

Obserwator Logistyczny poinformował we wtorek, że od 23 listopada, od godziny 8:00 rano, polscy rolnicy planują rozpocząć kolejny protest w Medyce, na granicy polsko-ukraińskiej. Ma polegać na blokadzie przejazdu dla samochodów ciężarowych, a wyjątek mają stanowić jedynie transporty humanitarne oraz wojskowe.

Protest w Medyce jest znów możliwy, ponieważ sąd uchylił wcześniejszy zakaz wydany przez lokalne władze.

Postulaty rolników dotyczą m.in. dostępu do preferencyjnych kredytów, dopłat do produkcji kukurydzy oraz zmian w systemie podatku rolnego.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej pod Sejmem rolnicy zaprotestowali z koli przeciwko przeciwko umowie UE-Mercosur i „ustawie łańcuchowej”.

Sprzeciwiają się powstaniu Nadzwyczajnej Komisji ds. Ochrony Zwierząt, a także projektom, które mają zostać objęte jej pracami, w tym szczególnie kontrowersyjnego planu „AktywistaAntyhodowlany+”, mającego na celu wprowadzenie nowych regulacji wpływających na branżę hodowlaną w Polsce – podkreśla Tygodnik Rolniczy.

„Jako rolnicy jesteśmy tu wszyscy razem, ponieważ jesteśmy zdecydowani przeciwko podpisaniu umowy z Mercosur, Jest to umowa, która zrujnuje polski i unijne rolnictwo. To od Polski zależy czy ta umowa zostanie podpisana. Jeżeli polski premier Donald Tusk będzie za tą umową to wychodzimy na ulicę – powiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej Tomasz Obszański, przewodniczący NSZZ RI „Solidarność”.

„To co się wyprawia w resorcie rolnictwa wymaga pańskiej osobistej uwagi i nadzoru. Jeżeli nie dojdzie do takich rozmów i nie wytłumaczy nam pan polityki w sprawie Mercosur i dalszej polityki wobec Ukrainy, która zalewa nasz swoimi produktami, to wszystkie organizacje wyjdą na ulicę. (…) Przez dziesiątki lat Unia Europejska tworzyła zdrową żywność, myśmy przeszli ogromne cierpienia od 2003 r. kazano nam wykładać sufity płytkami w oborach i inne bzdury, a teraz wpuszczamy bałagan z Ukrainy i Mercosur, to jest zagłada polskiego rolnictwa” – podkreślał z kolei Władysław Serafin, szef Kółek Rolniczych.

Media zwracają uwagę, że również francuscy rolnicy rozpoczęli akcję strajkową. Swoje działania rozpoczęli już na początku bieżącego tygodnia.

Brazylia naciska na Unię Europejską, żeby podpisała umowę z Mercosurem do końca listopada 2024 roku,gdy sprawuje jeszcze przewodnictwo w G20. Europejscy hodowcy twierdzą, że umowa z blokiem Mercosur, do którego należą Brazylia, Argentyna, Boliwia, Paragwaj i Urugwaj, stworzy nieuczciwą konkurencję dla rolników i producentów żywności z UE, ponieważ umożliwi import dużych ilości produktów, niepodlegających tak surowym regulacjom, jakie obowiązują w UE.

tygodnik-rolniczy.pl / obserwatorlogistyczny.pl / Kresy.pl