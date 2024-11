„Putin nie chce negocjować”. Niemcy przyznają, że rozmowa Scholza z Putinem „nie była efektywna”

Minister obrony Niemiec Boris Pistorius przyznał, że rozmowa niemieckiego kanclerza Olofa Scholza z przywódcą Rosji Władimirem Putinem „nie była tak efektywna, jak wszyscy mieliśmy nadzieję”. „Putin nie chce negocjować” – ocenia polityk.

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz przeprowadził w piątek rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem. Przywódca Niemiec nalegał, by Rosja była gotowa na rozmowy z Ukrainą w celu wynegocjowania trwałego, sprawiedliwego pokoju. Była to pierwsza rozmowa przywódców Rosji i Niemiec od 2022 roku. Na niemieckiego kanclerza spadła z tego powodu fala krytyki.

Minister obrony Niemiec, Boris Pistorius, był pytany o sprawę podczas konferencji prasowej przed wtorkowym spotkaniem szefów resortów obrony państw UE w Brukseli.

„Myślę, że to nie było tak efektywne, jak wszyscy mieliśmy nadzieję, ponieważ Putin zareagował mniej więcej w ciągu 24 godzin tymi poważanymi atakami na uriańską infrastrukturę. Jednak nadal ważne jest, aby rozmawiać, gdy tylko jest możliwość, by rozmawiać. Ta rozmowa telefoniczna dała nam dowód na to, że Putin nie chce negocjować na temat czegokolwiek. Każdy w Niemczech i w Europie powinien zdać sobie sprawę w końcu, że to nie jest czas na to, aby rozmawiać na temat pokoju” – oświadczył Pistorius.

Jak dodał, „wszyscy chcemy pokoju, ale Putin nie chce pokoju”.

Niemiecki minister wyraził jednak opinię, że każda rozmowa telefoniczna, która przyniesie takie wnioski, to „dobra rozmowa telefoniczna”.

wnp.pl / politico.eu / Kresy.pl