Wojsko Polskie o “nieplanowanych działaniach” w powietrzu. Wiceszef MON: musimy być gotowi na każdy scenariusz

Wiceszef MON Cezary Tomczyk skomentował w poniedziałek komunikat Wojska Polskiego o “nieplanowanych działaniach” w powietrzu. “Musimy być rzeczywiście gotowi na każdy scenariusz” – oświadczył.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało w niedzielę, że opublikowane przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej ostrzeżenie nawigacyjne dla użytkowników przestrzeni powietrznej jest związane z możliwą intensywniejszą działalnością wojskowych statków powietrznych na wschodzie kraju, co jest odpowiedzią na sytuację zagrożenia na wschodniej granicy. “Komunikat ma na celu ostrzeżenie cywilnych użytkowników przestrzeni powietrznej o możliwej intensywniejszej działalności wojskowych statków powietrznych we wschodnim jej obszarze, będącej odpowiedzią na sytuację zagrożenia na wschodniej granicy” – przekazało DORSZ.

“Ostrzeżenia nawigacyjne – nieplanowane działania wojskowe związane z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa – NOTAM są rutynowym komunikatem w przypadkach gdy konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu w polskiej przestrzeni powietrznej” – podkreślono w niedzielnym komunikacie.

W poniedziałek do sprawy odniósł się wiceszef MON Cezary Tomczyk. “Chciałabym uspokoić. Te komunikaty pojawiają się, gdy jest zwiększona liczba lotów wojskowych statków powietrznych. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że na wschodzie kraju, w związku z zabezpieczeniem, dzieje się dużo i te informacje nie są jawne. Dziś jednak mówimy, że Polska jest bezpieczna” – oświadczył w programie “Graffiti” na antenie Polsat News.

“Uspokajam, jeżeli chodzi o komunikat, który mi pan cytował, natomiast nie mam zamiaru nikogo uspokajać, jeżeli chodzi o kwestie wschodnie. Też nie mam zamiaru nikogo straszyć. To są scenariusze, które się rozgrywają teraz. My robimy wszystko, żeby polska armia była gotowa do każdego scenariusza, ale także, żeby był gotowy kraj. Oczywiście to, co się zdarzy, jest przed nami, a my nie zajmujemy się wróżeniem. My zajmujemy się przygotowaniem kraju na każdy scenariusz, musimy być rzeczywiście gotowi na każdy scenariusz” – dodał.

