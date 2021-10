Wieża ZSSW-30 z pozytywnym wynikiem badań kwalifikacyjnych

Dzięki pozytywnemu wynikowi badań kwalifikacyjnych Zdalnie Sterowanego Systemu Wieżowego ZSSW-30, na początku 2022 r. można spodziewać się podpisania umowy na produkcję wozów Rosomak wyposażonych w tę wieżę.

Jak poinformował Inspektorat Uzbrojenia, 1 października 2021 roku został zatwierdzony protokół z badań kwalifikacyjnych Zdalnie Sterowanego Systemu Wieżowego ZSSW-30, z armata kal. 30 mm. Badania zakończyły się z wynikiem pozytywnym.

Otwiera to drogę do rozpoczęcia negocjacji pomiędzy producentami wieży i jej nosiciela oraz Inspektoratem Uzbrojenia ws. warunków umowy na produkcję seryjną kołowych wozów bojowych Rosomak z ZSSW-30 dla Sił Zbrojnych RP. Umowa najpewniej zostanie podpisana na początku 2022 roku. Dodajmy, że Huta Stalowa Wola planowała zamknąć projekt rozwojowy w czerwcu 2021 roku.

Huty Stalowa Wola (Grupa PGZ) jest liderem Konsorcjum realizującego projekt bezzałogowej wieży we współpracy z WB Electronics.

Informowaliśmy już, że w kwietniu br. na kanale YouTube Huty Stalowa Wola S.A. udostępniono nagranie nagranie z udanego strzelania Zdalnie Sterowanego Systemu Wieżowego (ZSSW-30) zintegrowanego z KTO Rosomak. W listopadzie 2020 HSW S.A. prowadziła próby poligonowe ZSSW-30 zintegrowanego z Rosomakiem. Pokazano możliwości ogniowe wyrzutni PPK przy użyciu pocisku SPIKE LR. Zostało wykonanych pięć zadań ogniowych z bojową głowicą kumulacyjną.

Pierwsze strzelania pociskami SPIKE z ZSSW-30 przeprowadzono po rozpoczęciu badań pierwszego prototypu wieży ZSSW-30 w lipcu 2016 r. Pozytywne wyniki tych strzelań pozwoliły Konsorcjum kontynuować prace zmierzające do rozpoczęcia badań kwalifikacyjnych. Strzelania bojowe z ppk pozwoliły zamknąć ważny etap testów systemu. Dzięki nim potwierdzono wysoki potencjał bojowy ZSSW-30 posiadającej znaczącą siłę ognia umożliwiającą niszczenie wozów bojowych przeciwnika.

HSW S.A. opracowała koncepcję szkolenia kadry dowódczej oraz załóg KTO z obsługi ZSSW-30. Obejmuje ona między innymi szkolenie kadry dydaktycznej i instruktorskiej w szkolnictwie wojskowym oraz służb technicznych jednostek zabezpieczenia logistycznego.

Wieża ZSSW-30 jest uzbrojona w 30/40 mm armatę napędową Northrop Grumman Mk44S, dostosowaną do prowadzenia ognia amunicją z programowalnym momentem rozcalenia, o szybkostrzelności do 200 strzałów/min. Posiada też uniwersalny karabin maszynowy UKM-2000 kal. 7,62 mm oraz podwójną wyrzutnię ppk Spike LR (LR 2). Według informacji medialnych, wieża początkowo będzie montowana na podwoziach Rosomaków, przy czym ze względu na wzrost liczby tych wozów planowanych do zamówienia, do ponad 340 egzemplarzy, trzeba będzie wyprodukować część pojazdów od podstaw. Pierwotny plan zakładał, że nowe wieże otrzymają wcześniej wyprodukowane KTO bazowe.

Dodajmy, że w przyszłości planuje się montowanie wież ZSSW-30 na Nowych Bojowych Pływających Wozach Piechoty Borsuk. Polska armia ma otrzymać docelowo ponad 500 takich pojazdów.

