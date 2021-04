HSW przeprowadziła strzelanie Zdalnie Sterowanego Systemu Wieżowego zintegrowanego z wozem KTO Rosomak [+VIDEO]

Huta Stalowa Wola S.A. udostępniła w środę nagranie z udanego strzelania Zdalnie Sterowanego Systemu Wieżowego (ZSSW-30) zintegrowanego z wozem KTO Rosomak. HSW planuje zamknąć projekt rozwojowy w czerwcu 2021r.

W środę na kanale YouTube Huty Stalowa Wola S.A. udostępniono nagranie nagranie z udanego strzelania Zdalnie Sterowanego Systemu Wieżowego (ZSSW-30) zintegrowanego z KTO Rosomak. HSW planuje zamknąć projekt rozwojowy w czerwcu 2021r.

W listopadzie 2020 HSW S.A. prowadziła próby poligonowe Zdalnie Sterowanego Systemu Wieżowego (ZSSW-30) zintegrowanego z KTO Rosomak. Pokazano możliwości ogniowe wyrzutni PPK przy użyciu pocisku SPIKE LR. Zostało wykonanych pięć zadań ogniowych z bojową głowicą kumulacyjną.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

Przed strzelaniem w siedzibie Huty Stalowa Wola (Grupa PGZ), która jest liderem Konsorcjum realizującego projekt bezzałogowej wieży we współpracy z WB Electronics, odbyło się szkolenie teoretyczne, w trakcie którego przedstawiciele dostawcy przeszkolili pracowników HSW i WB z obsługi wyrzutni ppk SPIKE na symulatorze stacjonarnym Indoor Trainer. Podczas testów poligonowych wykonano pięć tzw. zadań ogniowych ZSSW-30 z bojową głowicą kumulacyjną. Wyniki testów zostały ocenione jako „bardzo satysfakcjonujące”.

Pierwsze strzelania pociskami SPIKE z ZSSW-30 przeprowadzono po rozpoczęciu badań pierwszego prototypu wieży ZSSW-30 w lipcu 2016 r. Pozytywne wyniki tych strzelań pozwoliły Konsorcjum kontynuować prace zmierzające do rozpoczęcia badań kwalifikacyjnych. Strzelania bojowe z ppk pozwoliły zamknąć ważny etap testów systemu. Dzięki nim potwierdzono wysoki potencjał bojowy ZSSW-30 posiadającej znaczącą siłę ognia umożliwiającą niszczenie wozów bojowych przeciwnika. To kamień milowy zbliżający program ZSSW-30 do finału badań i rozpoczęcia ostatecznego przygotowania do produkcji seryjnej. Zakończenie projektu B+R otworzy zaś ścieżkę do rozpoczęcia w rozmów z IU MON na dostawy pierwszej partii tego systemu do SZ RP.

HSW S.A. opracowała koncepcję szkolenia kadry dowódczej oraz załóg KTO z obsługi ZSSW-30. Obejmuje ona między innymi szkolenie kadry dydaktycznej i instruktorskiej w szkolnictwie wojskowym oraz służb technicznych jednostek zabezpieczenia logistycznego. Podjęte na terenie zakładu przedsięwzięcia organizacyjne posłużą do stworzenia na terenie HSW bazy szkoleniowej, która będzie służyć nie tylko szkoleniu operatorów ZSSW-30, ale także w przyszłości personelu NBPWP BORSUK.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Zobacz też: Gen. Skrzypczak dla Kresy.pl o Rosomakach-S: to błąd i powrót do doraźnego rozwiązania sprzed lat

Kresy.pl/HSW