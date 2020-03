Wielka Brytania: Rząd zapłaci pensję pracownikom, których pracodawca musiałby zwolnić z powodu pandemii

Rząd wypłaci pensję pracownikom niezdolnym do pracy z powodu pandemii koronawirusa. Ruch ten ma ochronić miejsca pracy w czasie kryzysu.

Pracownicy otrzymają 80% wynagrodzenia wypłacanego normalnie przez pracodawcę, ale nie więcej niż 2 500 funtów miesięcznie.

„Bezprecedensowe” środki zapobiegną zwolnieniom pracowników z powodu kryzysu, powiedział minister finansów Rishi Sunak, który poinformował o decyzji także na swoim Twitterze.

2/ For the first time in our history, the British government is going to step in and help pay people’s wages.

Government grants will cover 80% of the salary of retained workers, up to a total of £2,500 a month, that’s above UK median earnings level.

— Rishi Sunak (@RishiSunak) March 20, 2020