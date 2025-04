Węgry. Parlament przyjął poprawkę do konstytucji uznającą tylko dwie płcie – męską i żeńską

Węgierski parlament przyjął w poniedziałek poprawki do konstytucji. Przewidują m.in., że na Węgrzech są tylko dwie płcie – męska i żeńska.

W poniedziałek węgierski parlament zatwierdził zmianę konstytucji, zgodnie z którą uznawane są jedynie dwie płcie – męska i żeńska. Nowelizacja została przyjęta w poniedziałek głosami 140 posłów, przy 21 głosach sprzeciwu. W uzasadnieniu decyzji wskazano na potrzebę zapewnienia ochrony rozwoju dzieci, zarówno w aspekcie fizycznym, jak i moralnym.

Poprawki zakładają także, że ochrona dzieci przed “seksualną propagandą” i promowanie tradycyjnych wartości rodzinnych mają być wartościami najwyższymi.

Zmiany stanowią rozwinięcie uchwalonych 18 marca przepisów, które zakazały organizacji corocznej tzw. parady równości.

Chodzi o zakaz manifestacji środowiska LGBT corocznie organizowanych pod hasłem “Pride” (“Dumy”). Węgierskie władze uznają je za szkodliwe dla dzieci, a ich ochrona – zgodnie z przyjętymi poprawkami – będzie miała pierwszeństwo przed prawem do zgromadzeń.

“Chronimy rozwój dzieci, potwierdzamy, że człowiek rodzi się albo jako mężczyzna, albo jako kobieta (…) Na Węgrzech liczy się zdrowy rozsądek” – przekazał na platformie X węgierski premier Viktor Orban.

🇭🇺📜 Hungary’s constitutional amendment is now law.

We’re protecting children’s development, affirming that a person is born either male or female, and standing firm against drugs and foreign interference.

In Hungary, common sense matters.

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) April 14, 2025