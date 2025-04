Wizyta Lecornu w Atenach – Grecy kupią francuskie pociski rakietowe

Wizyta francuskiego ministra obrony Francji Sebastiena Lecornu w Grecji miała podkreślić zacieśnienie współpracy dwóch państw w dziedzinie obrony i bezpieczeństwa narodowego.

Lecornu spotkał się w poniedziałek nie tylko ze swoim greckim odpowiednikiem, ale i samym premierem kraju goszczącego Kiriakosem Mitsotakisem. Ten ostatni ostrzegł, że Unia Europejska musi zmniejszyć zależność obronną od krajów, które „działają w sposób sprzeczny z jej interesami strategicznymi” – zacytował portal Ekathimerini. Była to prawdopodobnie aluzja do Turcji, choć portal gazety zasugerował, że w obecnej sytuacji politycznej możną ją odnieść także do USA.

„Nasze dwa kraje uważają, że plan ReArm Europe oferuje solidną podstawę do osiągnięcia strategicznej autonomii Unii Europejskiej. Jest to cel, do którego dążyliśmy wspólnie, od samego początku, z prezydentem [Francji] [Emmanuelem] Macronem. Celem jest wzmocnienie, jako Unia, naszego poziomu gotowości i zdolności naszego przemysłu obronnego, aby zmniejszyć nasze zależności, a nie je utrzymywać” – grecki premier powiedział dziennikarzom po spotkaniu z francuskim ministrem.

„W szczególności musimy zmniejszyć naszą zależność od krajów, które działają w sposób sprzeczny ze strategicznymi interesami Unii Europejskiej. I musimy chronić bezpieczeństwo narodowe i interesy obronne wszystkich państw członkowskich, bez wyjątku” — dodał Mitsotakis.

Lecornu powiedział, że Francja i Grecja mogłyby współpracować przy budowie okrętów, wymieniając konkretnie Naval Group konstruującą fregaty i stocznię Skaramanga. Współpraca mogłaby obejmować również produkcję amunicji, uznał francuski minister.

Ekathimerini napisał o praktycznej stronie współpracy grecko. Podpisano umowę o wartości 33 milionów euro na zakup 16 francuskich pocisków przeciwokrętowych Exocet, a konkretnie bardziej zaawansowanej wersji MM40 Block 3. Będą one uzupełnieniem, wcześniejszych wersji Exocet, które są obecnie na wyposażeniu greckiej marynarki wojennej.

Czytaj także: Grecja woli zezłomować swoje myśliwce, niż oddać je Ukrainie

ekathimerini.com/kresy.pl