W Warszawie zaczęła obowiązywać “strefa czystego transportu”. Część aut nie wjedzie

Podczas trwającego szczytu Rady Europejskiej wybrano nowego przewodniczącego. Został nim premier w latach 2015-2024 Portugalii socjalista António Costa. Polityk 7 listopada 2023 podał się do dymisji w związku z trwającym postępowaniem w sprawie korupcyjnej. Decyzja skutkowała rozpisaniem przedterminowych wyborów parlamentarnych.

The European Council elects @antoniolscosta as the new President of the European Council. pic.twitter.com/7XRfcI2io6