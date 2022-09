W Holandii odsłonięto pomnik generała Maczka [+FOTO]

W piątek, w De Griete na przedmieściach Terneuzen został odsłonięty pierwszy w Holandii pomnik dowódcy 1 Polskiej Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka.

W Griete w gminie Terneuzen został odsłonięty pierwszy w Holandii pomnik generała Stanisława Maczka – poinformowała w komunikacie na Facebooku ambasada Polski w Holandii. W uroczystości wzięli udział goście honorowi: syn generała Andrzej Maczek oraz wnuczka Karolina Maczek-Skillen.

„Dzięki zaangażowaniu Gminy Terneuzen oraz Ambasady RP w Hadze odsłonięto pierwszy pomnik generała Stanisława Maczka na terenie Holandii w De Griete, na przedmieściach miasta Terneuzen (prowincja Zelandia). To tam, 20 września 1944 r., żołnierze 1. Polskiej Dywizji Pancernej doszli do Skaldy, zapisując na kartach historii zwycięską bitwę o Skaldę, której stawką było zabezpieczenie swobodnego dostępu do portu w Antwerpii dla zaopatrzenia wojsk alianckich. Pomnik, autorstwa znanych polskich artystów Barbary i Marka Moderau, został ufundowany ze środków Senatu RP i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP za pośrednictwem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie” – poinformował Instytut Pamięci Narodowej.

Odsłonięcia monumentu w porcie w De Griete dokonali wnuczka generała Karolina Skillen Maczek, senator RP Halina Bieda, burmistrz Terneuzen Erik van Merrienboer oraz komisarz holenderskiego króla Jan Polman w obecności syna generała Andrzeja Maczka.W uroczystości wzięli udział m.in. szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, charge d’affaires ambasady RP w Hadze Piotr Samerek oraz przedstawiciele Wojska Polskiego.

Today General #Maczek statue has been unveiled in #Griete #Terneuzen on the bank of the Scheldt river in the presence of his son Andrew and her granddaughter Karolina. pic.twitter.com/NUH8Mcy6jF

— PLinNederland (@PLinNederland) September 16, 2022