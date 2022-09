USA i Korea Południowa zapowiadają „przytłaczającą i zdecydowaną reakcję” na zagrożenie nuklearne ze strony Korei Północnej

Stany Zjednoczone i Korea Południowa wyraziły w piątek „poważne zaniepokojenie” doktryną nuklearną Korei Północnej i ostrzegły, że każdy atak nuklearny spotka się z „przytłaczającą i zdecydowaną reakcją”.

We wspólnym oświadczeniu, które podnosi kwestię użycia amerykańskiego arsenału nuklearnego do ochrony sojuszników, oba kraje zapewniły, że zobowiązały się do wykorzystania „wszystkich dostępnych dźwigni”, w tym narzędzi dyplomatycznych, wojskowych i gospodarczych, do przeciwdziałania zagrożeniom ze strony Korei Północnej. Zaznaczono, że ewentualna próba nuklearna Korei Północnej wywoła „silną i stanowczą reakcję rządów obu krajów” – podkreśla agencja Kyodo.

W piątkowym spotkaniu Grupy Rozszerzonej Strategii Odstraszania i Konsultacji w Waszyngtonie uczestniczyli m.in. pierwszy wiceminister spraw zagranicznych Korei Południowej Cho Hyun Dong oraz podsekretarz stanu USA ds. kontroli zbrojeń i spraw bezpieczeństwa międzynarodowego Bonnie Jenkins.

„Stany Zjednoczone i Korea Południowa wyrażają swoje poważne zaniepokojenie eskalacją i destabilizacyjnymi komunikatami KRLD, związanymi z użyciem broni jądrowej, w tym przyjęciem przez nią nowej ustawy o polityce jądrowej” – napisano w oświadczeniu.

USA zobowiązały się także do wzmocnienia koordynacji działań z Koreą Południową, aby „kontynuować rozmieszczanie i ćwiczenie strategicznych aktywów w regionie w sposób terminowy i skuteczny”.

W oświadczeniu podkreślono także wagę połączonych szkoleń myśliwców F-35 i rozmieszczenia amerykańskiego lotniskowca Ronald Reagan w regionie Indo-Pacyfiku.

Oba kraje zobowiązały się do „kontynuowania współpracy w celu promowania pokoju i stabilności w regionie Indo-Pacyfiku, w tym poprzez dwustronne ćwiczenia i szkolenia, a także trójstronną i wielostronną współpracę z partnerami w całym regionie”.

Informowaliśmy, że w pierwszej połowie września Korea Północna przyjęła nową ustawę, oficjalnie deklarując się jako państwo posiadające broń jądrową oraz zastrzegając sobie prawo do jej prewencyjnego użycia w razie zagrożenia. Kim Dzong Un zapowiedział, że jego kraj „nigdy nie zrezygnuje” z broni atomowej.

Zobacz także: Korea Północna grozi „prewencyjnym” użyciem broni jądrowej

english.kyodonews.net / Kresy.pl