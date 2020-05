Von der Leyen zapowiada interwencje, gdy KE zauważy „niewłaściwe działania”. Informuje też o pracach nad szczepionką przeciw koronawirusowi

W rozmowie z Deutsche Welle przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała zbiórkę pieniędzy na opracowanie szczepionki przeciwko koronawirusowi. Poinformowała również, że cały czas trwają prace nad Funduszem Odbudowy dla UE oraz zakomunikowała, że będą miały miejce interwencje, gdy „uznamy, że podjęte przez jakieś państwo działania są niewłaściwe”.

W poniedziałek 4 maja Unia Europejska wraz ze swoimi partnerami będzie się starała zebrać 7,5 mld euro na opracowanie szczepionki przeciwko koronawirusowi i metod leczenia Covid-19. Jest dla nas bardzo ważne, żebyśmy razem znaleźli silną odpowiedź na koronawirus, który nie zna żadnych granic ani narodowości. Możemy go pokonać tylko dzięki szczepionce. Dlatego musimy działać globalnie i w skoordynowany sposób, ponieważ nie chcemy, by na szczepionkę mogli sobie pozwolić tylko ci, których będzie na to stać – powiedziała von der Leyen.

Przewodnicząca KE podziela opinię sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa jeśli chodzi o własność szczepionki, która nie powinna należeć do pojedynczych państw czy firm, a do całej ludzkości.

To jasne, że każdy powinien mieć do niej dostęp. Dlatego zaprosiliśmy do współpracy wszystkich, którzy są tu konieczni, na przykład Światową Organizację Zdrowia, fundację „Bill & Melinda Gates Foundation”, Wellcome Trust i United Global Funds, żeby wymienić tylko niektórych. Jesteśmy wspierani przez wiele, wiele państw z całego świata – poinformowała von der Leyen.

Unia Europejska w celu odbudowy gospodarek po kryzysie zaproponowała rozbudowę planu budżetowego UE, aby stworzyć instrument na kształt Planu Marshalla. Ma on służyć inwestycjom i realizacji idei unijnej solidarności przez wszystkie 27 krajów UE. W instrumencie osiągnięta ma być również równowaga między dopłatami, a kredytami dla potrzebujących krajów.

Von der Leyen zapowiedziała interwencje KE, gdy specjalna sytuacja związana z kryzysem będzie nadużywana przez poszczególne rządy. Dwadzieścia państw unijnych wprowadziło u siebie pewne działania nadzwyczajne, co w kryzysie jest posunięciem usprawiedliwionym (…) Ale takie działania muszą być dostosowane do sytuacji i ograniczone czasowo (…) Muszą także podlegać demokratycznej kontroli. Dlatego bardzo uważnie się przyglądamy, w jaki sposób się z nich korzysta, na przykład w zakresie swobody wypowiedzi i wolności mediów. Jesteśmy gotowi natychmiast interweniować, gdy nie używa się ich w sposób niedopasowany do okoliczności i zbyt długo (…) Chcę to powiedzieć bardzo wyraźnie: będziemy interweniować wtedy, gdy uznamy, że podjęte przez jakieś państwo działania są niewłaściwe – powiedziała.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Jako dobrą stronę „koronakryzysu” przewodnicząca KE wymieniła wzrost unijnej solidarności. Polscy i rumuńscy lekarze pracują we Włoszech. Włochy dzielą się testami na koronawirusa z innymi państwami. Francja przeniosła część swoich pacjentów do szpitali w Niemczech i w Austrii i przekazała maseczki ochronne potrzebującym w Hiszpanii i we Włoszech. Jest też wiele innych przykładów takiej solidarności. Dobrze jest być tego świadkiem – podsumowała.

Kresy.pl / dw.com