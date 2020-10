USA nakłada sankcje na rosyjski Instytut Chemii i Mechaniki

Stany Zjednoczone wprowadziły sankcje wobec Centralnego Instytutu Badań Naukowych Chemii i Mechaniki Rosji, poinformował w piątek portal Departamentu Skarbu USA.

Jak dowiadujemy się z witryny internetowej Departamentu Skarbu USA, Stany Zjednoczone wprowadziły sankcje wobec Centralnego Instytutu Badań Naukowych Chemii i Mechaniki Rosji.

Według ich danych ograniczenia zostały wprowadzone w ramach amerykańskiej ustawy Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (Zwalczanie Przeciwników USA Przez Sankcje). Według władz USA, Instytut jest „powiązany z destrukcyjnym złośliwym oprogramowaniem Triton”, które „zostało zaprojektowane specjalnie do namierzania i manipulowania systemami bezpieczeństwa przemysłowego”. Takie systemy pozwalają na awaryjne wyłączenie sprzętu w przedsiębiorstwie w przypadku niebezpiecznej sytuacji, jednak to złośliwe oprogramowanie może to utrudnić. W związku z tym agencja zauważyła, że ​​wirus jest uważany za „najbardziej niebezpiecznym znanym środkiem”.

Zobacz też: Oficerowie GRU oskarżeni przez Departament Sprawiedliwości USA

„Szkodliwe oprogramowanie Triton zostało zaprojektowane, aby atakować określony kontroler przemysłowego systemu sterowania (ICS) używany w niektórych obiektach infrastruktury krytycznej w celu zainicjowania procedur natychmiastowego wyłączenia w przypadku awarii. Szkodliwe oprogramowanie zostało początkowo wdrożone w drodze phishingu (podszywanie się), którego celem była instalacja petrochemiczna. Gdy szkodliwe oprogramowanie zdobyło przyczółek, jego operatorzy próbowali manipulować kontrolerami ICS obiektu. Podczas ataku narzędzie zostało automatycznie wyłączone, gdy kilka kontrolerów ICS przeszło w stan awaryjny, uniemożliwiając wdrożenie pełnej funkcjonalności złośliwego oprogramowania i prowadząc dochodzenie, które ostatecznie doprowadziło do wykrycia szkodliwego oprogramowania. Naukowcy, którzy badali cyberatak i złośliwe oprogramowanie, poinformowali, że Triton został zaprojektowany tak, aby dać atakującym pełną kontrolę nad zainfekowanymi systemami i był w stanie spowodować znaczące uszkodzenia fizyczne i utratę życia. W 2019 roku napastnicy stojący za złośliwym oprogramowaniem Triton również skanowali i sondowali co najmniej 20 zakładów energetycznych w Stanach Zjednoczonych pod kątem luk w zabezpieczeniach” – przekonuje amerykański Departament Skarbu.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Rosja odrzuca zarzuty postawione przez USA Centralnemu Instytutowi Chemii i Mechaniki, uznając sankcje za nielegalne – oświadczył w piątek ambasador Rosji w USA Anatolij Antonow.

„Całkowicie odrzucamy zarzuty wniesione przez administrację przeciwko federalnemu przedsiębiorstwu – powiedział Antonow, cytowany przez służby prasowe ambasady.

„Po raz kolejny podkreślamy bezprawność jakichkolwiek jednostronnych ograniczeń. Rosja, w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, nie prowadzi ofensywnych operacji w domenie cybernetycznej” – stwierdził. „Złośliwa działalność w przestrzeni informacyjnej jest sprzeczna z zasadami naszej polityki zagranicznej, interesów narodowych i rozumienia stosunków międzypaństwowych”.

„Wzywamy Stany Zjednoczone do porzucenia okrutnej praktyki bezpodstawnych oskarżeń. Wychodzimy z tego, że interesy naszych krajów wpisują się w profesjonalny dialog na temat międzynarodowego bezpieczeństwa informacji, którego przywrócenie zaproponował prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin” – stwierdził ambasador.

Kresy.pl/Departament Skarbu USA