Ukraińskie media: Ukraińskie wojsko korzysta z irańskich moździerzy [+VIDEO]

Siły Zbrojne Ukrainy otrzymały moździerze produkcji irańskiej – poinformował portal Militarnyj. Broń prawdopodobnie pochodzi ze skonfiskowanych przez USA dostaw.

Jak poinformował w czwartek portal Militarnyj, Siły Zbrojne Ukrainy otrzymały moździerze produkcji irańskiej. Nagranie z użytkowania tych moździerzy zostało opublikowane przez analityków z Ukraine Weapons Tracker.

#Ukraine: The Ukrainian Melitopol TDF Battalion published a very interesting video of them using four 120mm mortars incorrectly said to be American. In fact things are even more curious- these mortars are not American, but Iranian copies of the Israeli Soltam K6 called the HM-16. pic.twitter.com/VPnAaN9JtZ

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) July 13, 2022