Ukraiński parlament za projektem ustawy o cywilnej broni palnej

We wtorek w sieci pojawiły się kolejne nagrania, mające przedstawiać rosyjską technikę wojskową w rejonie ukraińskich granic. Na jednym z takich nagrań, prawdopodobnie z rejonu Biełgorodu, na trasie do Charkowa na Ukrainie, widać kolumnę pojazdów opancerzonych, wozów bojowych oraz tzw. miotacze ognia, czyli mobilne wyrzutnie rakiet termobarycznych.

Video uploaded a couple hours ago shows a large amount of Russian forces off-road in the Belgorod region of Russia, per video author. pic.twitter.com/xZykm0cgu7