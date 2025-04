Estoński rząd zapowiada liberalizację w zakresie dostępu do broni

Estońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zapowiedziało istotne zmiany w przepisach dotyczących posiadania i używania broni palnej. Powodem tej decyzji jest pogarszająca się sytuacja bezpieczeństwa w regionie oraz potrzeba dostosowania przepisów do aktualnych realiów geopolitycznych. Minister Igor Taro zapowiedział uproszczenie procedur i usunięcie zbędnych ograniczeń, podkreślając, że chodzi nie tylko o zmiany techniczne, ale o zasadniczą zmianę filozofii traktowania broni w życiu obywatelskim.

– Dotychczasowe przepisy powstały w zupełnie innych warunkach. Dziś, w obliczu obecnych zagrożeń, musimy przeanalizować i dostosować je do rzeczywistości – powiedział Taro w rozmowie z estońskim nadawcą ERR. – Każdy obywatel powinien wiedzieć, jaką ma rolę w czasie kryzysu lub wojny i potrafić ją skutecznie wypełnić.

Estoński rząd chce wyeliminować zbędną biurokrację i podwójne kontrole, które w przeszłości utrudniały obywatelom legalne korzystanie z broni. Szczególnie dotyczy to członków Gwardii Obronnej i policjantów pomocniczych – ochotników, którzy mimo przeszkolenia i doświadczenia muszą ponownie przechodzić skomplikowane procedury, aby móc korzystać z broni prywatnie.

– To absurdalne, że osoby już przeszkolone muszą jeszcze raz przechodzić przez te same egzaminy, tylko dlatego, że chcą używać broni poza służbą – ocenił Taro.

Minister zaznaczył, że liberalizacja przepisów nie oznacza całkowitej otwartości. Zmiany mają dotyczyć wyłącznie obywateli lojalnych wobec państwa estońskiego. – Nie chodzi o to, by każdy mógł posiadać broń, ale by odpowiedzialni i przygotowani obywatele mieli taką możliwość bez nieuzasadnionych przeszkód – podkreślił.

Zdaniem uczestników spotkania w ministerstwie – w tym ekspertów, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji strzeleckich i myśliwskich oraz parlamentarzystów – konieczna jest zmiana nie tylko przepisów, ale także podejścia do broni w społeczeństwie. Jaanus Rahumägi, ekspert ds. bezpieczeństwa, zaznaczył, że nowa ustawa powinna nie tylko ułatwić dostęp do broni, ale także zwiększyć możliwości obronne obywateli i państwa.

– Chodzi o to, by broń była narzędziem, a nie zagrożeniem. By jej posiadanie służyło przygotowaniu do sytuacji kryzysowych, a nie było traktowane jako wyjątek czy ryzyko – napisał w mediach społecznościowych.

Wśród propozycji pojawiły się m.in.:

wprowadzenie zajęć z bezpiecznego posługiwania się bronią do szkół,

budowa nowych strzelnic i punktów treningowych w całym kraju,

uproszczenie procedur związanych z samoobroną i ochroną własnego mienia.

Minister Taro zaznaczył, że planowane zmiany będą przebiegały dwutorowo. W pierwszym etapie przeanalizowane zostaną najbardziej palące przepisy, które będzie można zmienić w krótkim czasie. Równolegle rozpoczną się prace nad nową, kompleksową ustawą, która może zająć do dwóch lat.

– Nie wszystko da się zrobić od razu, ale jesteśmy po tej samej stronie co obywatele. Jako członek Gwardii Obronnej i rezerwowy oficer dobrze rozumiem te potrzeby – powiedział minister.

Estoński rząd chce wzorować się na modelu fińskim, w którym obywatel zdolny do obrony kraju nie jest zagrożeniem, lecz zasobem. – W porównaniu z Finlandią, mamy dziś bardzo niski odsetek właścicieli broni i mało miejsc do ćwiczeń. To się musi zmienić – zaznaczył Taro.

Rahumägi dodał, że obecna filozofia, przejęta z zachodnioeuropejskich wzorców, gdzie broń w rękach obywatela traktowana jest podejrzliwie, nie przystaje do warunków w regionie bałtyckim. – Potrzebujemy modelu, w którym obywatel potrafiący posługiwać się bronią to szansa, a nie problem – podkreślił.

Rahumägi ostrzega, że dobre intencje mogą zostać zablokowane przez anonimowych urzędników. W jego ocenie nowa ustawa musi zostać uchwalona jeszcze w tej kadencji parlamentu – w przeciwnym razie temat może „utknąć w ciszy gabinetów”.

Estońskie zmiany w prawie o broni to nie tylko odpowiedź na rosnące zagrożenia zewnętrzne. To także manifest polityczny: państwo ufa swoim obywatelom, a ci – przygotowani i świadomi – mają realny udział w budowaniu bezpieczeństwa narodowego.

