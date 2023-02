Ukraińscy czołgiści szkolą się w Niemczech

Posłowie poinformowali o swojej decyzji podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Sejmie. Ma to związek z usunięciem z partii Artura Dziambora. "Wolnościowcy opuszczają z dniem dzisiejszym Konfederację, Wolnościowcy zakładają swoje własne koło i tym samym jest to koniec Konfederacji. Jest to koniec tej Konfederacji jaką znamy, koniec tej Konfederacji, na jaką się umawialiśmy - pluralistycznej, która miała aspiracje do tego, żeby być merytoryczną opozycją, tymczasem najbardziej merytorycznych posłów obecnie wyrzuca, zostawia za to spadochroniarzy i gawędziarzy" - oświadczył poseł Dobromir Sośnierz.

Wyraził opinię, że "taka Konfederacja nie zasługuje już na miano Konfederacji, ponieważ ulega wyraźnej federalizacji". "To my będziemy kontynuowali merytoryczne dzieło Konfederacji" - dodał.