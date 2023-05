Ukraińcy twierdzą, że jednostki Grupy Wagnera z różnych miejsc frontu kierują się do Bachmutu

Ukraińskie wojsko odrzuciło twierdzenia szefa Grupy Wagnera, że wycofa swoich bojowników z bitwy o ukraińskie miasto Bachmut. Według Ukraińców najemnicy otrzymali świeże posiłki.

Jak przekazała w sobotę Aljazeera, ukraińskie wojsko odrzuciło twierdzenia szefa Grupy Wagnera, że wycofa swoich bojowników z bitwy o ukraińskie miasto Bachmut. Według Ukraińców najemnicy otrzymali świeże posiłki.

Ukraińskie wojsko poinformowało w piątek, że bojownicy Wagnera wzmacniają pozycje w Bachmucie z prawdopodobnym zamiarem zajęcia zniszczonego miasta, przed datą 9 maja czyli rosyjskiego Dnia Zwycięstwa.

„Teraz widzimy, jak ściągają (bojowników) z całej linii frontu, gdzie byli bojownicy Wagnera, ciągną ich w kierunku Bachmutu” – powiedziała w ukraińskiej telewizji wiceminister obrony Ukrainy Hanna Maliar.

Przypomnijmy, że Jewgienij Prigożyn powiedział w piątek, że jego siły opuszczą ukraińskie miasto Bachmut 10 maja.

„Oświadczam w imieniu bojowników Wagnera, w imieniu dowództwa Wagnera, że 10 maja 2023 roku jesteśmy zobowiązani przekazać pozycje w osadzie Bachmut jednostkom Ministerstwa Obrony i wycofać szczątki Wagnera do obozów logistycznych lizać nasze rany” – powiedział Prigożyn w oświadczeniu.

„Wyciągam jednostki Wagnera z Bachmutu, ponieważ przy braku amunicji są skazane na bezsensowną śmierć”.

Prigożyn wygłosił w piątek pełną przekleństw tyradę przeciwko rosyjskiemu dowództwu wojskowemu w związku z brakiem amunicji w mieście Bachmut na linii frontu.

„Brakuje nam 70% potrzebnej amunicji!” – mówi w filmie opublikowanym na Telegramie.

Świecąc małą latarką na zwłoki leżące w pobliżu linii frontu, Prigożyn twierdzi, że są to ofiary zaledwie jednego dnia walk.

„Szojgu, Gierasimow, gdzie… jest amunicja?” – pyta Prigożyn, wzywając rosyjskiego ministra obrony Siergieja Szojgu i szefa rosyjskich sił zbrojnych gen. Walerija Gierasimowa.

„Krew jest wciąż świeża” — mówi, wskazując ciała za sobą. „Przybyli tutaj jako ochotnicy i umierają, abyście mogli siedzieć jak grube koty w swoich luksusowych biurach”.

„To są czyjś pieprzony ojciec i czyjś syn. A wy, skur**syny, którzy nie dostarczacie amunicji, suki, wasze wnętrzności zjedzą w piekle!” – krzyczy na filmie.

Wagner PMC’s Prigozhin has lost it. Hard not to interpret this as a declaration of war against Russia’s Defence Minister Shoigu and Armed Forces Chief Gerasimov. Yesterday, Wind of Change mentioned that FSB resources are being diverted to prevent a coup. pic.twitter.com/MvMs3el5YG

— Igor Sushko (@igorsushko) May 4, 2023