Ukraińcy testują „bezzałogowy AWACS”

Ukraińskie media określają nowy system powietrznego rozpoznania radiotechnicznego Gekata mianem „bezzałogowego AWACS-a”.

Jak informuje ukraiński portal branżowy „Defense Express”, na Ukrainie rozpoczęły się próbne loty bezzałogowego kompleksu rozpoznania radiotechnicznego Gekata. System ten został opracowany przez firmę „Infozahyst”, na bazie drona wielozadaniowego PD-2 firmy Ukrspecsystems.

Dron Gekata jest przeznaczony do wykrywania celów emitujących fale radiowe na dystansie do 100 kilometrów. Pojazd został po raz pierwszy zaprezentowany podczas tegorocznej wystawa „Broń i Bezpieczeństwo-2021”.

Według informacji „Defense Express”, pierwszy test powietrzy dronu przeprowadzono pod Kijowem. Podczas lotu sprawdzano działanie systemu rozpoznania radiotechnicznego, umieszczonego w zasobniku pod przednią częścią kadłuba, w miejscu głowicy elektrooptycznej. Ponadto, chodziło o zbadanie wpływu takiego zasobnika, ważącego 10 kilogramów, na charakterystyki lotne PD-2.

Twórcy systemu podali, że cały kompleks składa się z naziemnej stacji sterowania oraz sześciu dronów z modułem Gekata. Równocześnie w powietrzu mają znajdować się trzy drony i naprzemiennie zapewniać całodobowe monitorowanie na froncie długości 100 km i na głębokość do 450 km od miejsca krążenia. Umożliwia to zbieranie informacji w trybie ciągłym o wszystkich obiektach przeciwnika emitujących promieniowanie radiowe i dokładne określanie ich współrzędnych. Zaznaczono, że dotyczy to nie tylko stanowisk kierowania i wozów dowódczo-sztabowych, ale także radarów przeciwbateryjnych (tj. kontr-artyleryjskich), radarów systemów przeciwlotniczych czy samolotów, a nawet zwyczajnych radiostacji zwykłych żołnierzy przeciwnika.

Ponadto, zaletą systemu ma być jego całkowita niezauważalność, gdyż podczas wykonywania misji ma krążyć nas swoim terytorium. Według strony ukraińskiej, Gekata jedynie zbiera dane, jednocześnie nie emitując promieniowania. Uważają też, że dzieli rozpiętości skrzydeł nieprzekraczającej 5 metrów, jest on trudno uchwytny dla radarów.

System Gekata jest w stanie śledzić do 200 celów jednocześnie i przekazywać informacje o nich w trybie online lub gromadzić je bez przesyłania na nośnikach wewnętrznych. Bezzałogowce PD-2 mogą pozostawać w powietrzu przez około 10 godzin i osiągać pułap do 5 km. Zasięg sterowania to ponad 220 km. Istnieje też inny wariant tej maszyny, zdolny do pionowego startu i lądowania, dzięki zastosowaniu dwóch dodatkowych sekcji.

Według „Defense Express”, takie rozwiązanie umożliwi zastąpienie klasycznych samolotów czy stacji naziemnych rozpoznania radiotechnicznego rojem dronów. Portal określa nowy system powietrznego rozpoznania radiotechnicznego Gekata mianem „bezzałogowego AWACS-a”.

defence-ua.com / Kresy.pl