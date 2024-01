Ukraińcy informują o zaatakowaniu zakładów produkujących systemy Pancyr-S

Ukraińcy ogłosili w niedzielę, że przeprowadzili atak dronem na rosyjskie zakłady wojskowe w Tule, którego celem był zakład produkcyjny systemów obrony powietrznej, w tym systemów obrony przeciwlotniczej Pancyr-S.

Jak poinformował portal Defence Blog, Ukraińcy ogłosili w niedzielę, że przeprowadzili atak dronem na rosyjskie zakłady wojskowe w Tule, którego celem był zakład produkcyjny systemów obrony powietrznej, w tym systemów obrony przeciwlotniczej Pancyr-S.

Ukraiński atak dronów na zakłady w Tule, kluczowy zakład odpowiedzialny za produkcję systemów obrony powietrznej Pancyr-S, modułów bojowych do pojazdów opancerzonych oraz kompleksów rakiet przeciwpancernych, pozostawił pożar w jednym z zakładów produkcyjnych,

„To była operacja zaplanowana przez Dyrekcję Wywiadu Obronnego Ukrainy (GUR). Cele w Tule zostały pomyślnie trafione” – podało oficjalne źródło.

W nocy z soboty na niedziele rosyjski port w Ust-Łudze został zaatakowany przez drony. Ich celem był terminal gazowy i zakład chemiczny koncernu Novatek. Wiadomo już, że uszkodzony został duży magazyn gazu.

Według peterburskiego portalu Fontanka około godziny 1 w nocy zauważono dwa drony zbliżające się do Petersburga. Jednak tuż przed miastem gwałtownie zmieniły one kurs i skierowały się w stronę rejonu kingiseppskiego w obwodzie leningradzkim, gdzie znajduje się port Ust-Ługa, a w nim terminal gazu skroplonego LNG Novateku.

Celem ataku były własnie instalacje Noavateku. W jego wyniku wybuchł już jeden ze zbiorników z gazem. Według gubernatora obwodu leningradzkiego cały personel ewakuowano na czas i obeszło się ofiar. W Kingiseppie powołano już sztab kryzysowy, który kieruje akcją gaśniczą i zabezpieczającą.



Ust-Luga port oil terminal in Russia’s Leningrad region (this is its name until now, yes) is burning, allegedly after being hit by Ukrainian drones. Amazing. pic.twitter.com/EoKyGtvMcH

