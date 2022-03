Podolak: Izrael nie proponował Ukrainie przyjęcia rosyjskich żądań [aktualizacja]

Doradca szefa administracji prezydenta Ukrainy, Mychajło Podolak poinformował w sobotę, że Izrael nie naciskał prezydenta Ukrainy, by przyjął rosyjskie żądania wobec Kijowa w celu zakończenia inwazji Rosji.

Mychajło Podolak, doradca szefa administracji prezydenta Ukrainy, napisał na Twitterze, że premier Naftali Bennett nie namawiał Ukrainy do wyrażenia zgody na rosyjskie żądania, o czym informowały w piątek izraelskie media.

„Premier Izraela, podobnie jak inne kraje pośredniczące, nie proponował Ukrainie wyrażenia zgody na jakiekolwiek żądania Federacji Rosyjskiej. Jest to niemożliwe z powodów militarnych i politycznych. Wręcz przeciwnie, Izrael wzywa Rosję do bardziej adekwatnej oceny wydarzeń” – czytamy.

PM of 🇮🇱 @naftalibennett, just as other conditional intermediary countries, does NOT offer Ukraine to agree to any demands of the Russian Federation. This is impossible for military & political reasons. On the contrary, Israel urges Russia to assess the events more adequately.

