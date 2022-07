Ukraińcy eksperci: Rosjanie przegrupowują się wzdłuż całej linii frontu, możliwa ofensywa na południu

Według ukraińskich ekspertów, Rosja przegrupowuje swoje wojska wzdłuż całej linii frontu. Jeden z nich twierdzi, że Rosjanie będą chcieli uprzedzić ukraińską kontrofensywę na południu i w najbliższym czasie mogą uderzyć w kierunku Zaporoża i Krzywego Rogu.

Jak twierdzi ukraiński ekspert wojskowy, Ołeh Żdanow, rosyjskie dowództwa zaczęło masowe przegrupowania swoich wojsk wzdłuż całej, blisko 1000-kilometrowej linii frontu.

– Teatr wojskowy zaczął się ruszać. To bardzo aktywny, masowy ruch – od Charkowa i do Chersonia. Rosyjskie wojska zaczęły masowe przegrupowana wzdłuż całej linii frontu, ciągnącego się praktycznie na blisko tysiąc kilometrów – powiedział ekspert.

Żdanow zaznaczył przy tym, że na razie sytuacja na frontach wciąż pozostaje mniej więcej stabilna, choć miejscami notuje się zmiany w aktywności.

Z kolei zdaniem innego eksperta, byłego doradcy szefa MSW Ukrainy i szefa biura prezydenta Ukrainy, Wiktora Andrusiwa, rosyjska armia przygotowuje się do rozpoczęcia „w najbliższych tygodniach” ofensywy w rejonie obwodu chersońskiego, na południu kraju. Dodajmy, że wcześniej zarówno strona ukraińska, jak zachodni politycy, w tym z USA, spodziewali się tam rozpoczęcia w ciągu kilku tygodni lub paru miesięcy kontrofensywy sił ukraińskich.

Andrusiw twierdzi jednak, że to nie strona ukraińska będzie mieć inicjatywę na południu, lecz Rosja. Powiedział, że Rosjanie przerzucili już do obwodu chersońskiego niemal całe swoje wojska desantowe. Uważa, że będą chcieli nacierać na Zaporoże i Krzywy Róg. Jednocześnie, według eksperta, w ten sposób Rosja rozszerzy front, przez co może powtórzyć swój błąd z początku inwazji, na północy.

Wcześniej ukraiński wywiad podał, że Rosja formuje niedaleko granic Ukrainy jeszcze jedno zgrupowanie uderzeniowe. Rosjanie, według Ukraińców, rzekomo chcą zakończyć ten proces do połowy sierpnia.

Ukraiński wywiad twierdzi też, że Rosjanom nie udało się zrealizować planów „ukrytej mobilizacji” i sformować 16 batalionów ochotniczych. Według planów strony rosyjskiej, niemal w każdym regionie Federacji Rosyjskiej miały powstać oddziały strzelców, czyli piechoty, względnie piechoty zmechanizowanej. Ukraińcy twierdzą, że do połowy lipca sformowano tylko 8 batalionów ochotniczych. Ukraińskie media przywołują też ocenę ekspertów z ISW, których zdaniem siły rosyjskie nie były w stanie przyspieszyć natarcia po wyjściu z pauzy operacyjnej, głównie w Donbasie.

Jak pisaliśmy, amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW) wskazał w niedzielnym komunikacie, że ukraińscy urzędnicy coraz bardziej otwarcie mówią o kontrofensywie w obwodzie chersońskim. Ukraińskie dowództwo w tym regionie poinformowało w niedzielę o atakach na rosyjską infrastrukturę transportową. W minionym tygodniu Ukraińcy uszkodzili wszystkie trzy kontrolowane przez Rosjan mosty prowadzące do Chersonia, stolicy obwodu. Miało to na celu uniemożliwienie Rosjanom dostarczania sprzętu wojskowego do tego miasta.

Unian / Kresy.pl