Ukraina zaczyna wyłączać prąd z powodu trudnej sytuacji energetycznej

Ukraina boryka się z coraz poważniejszymi kłopotami w następstwie rosyjskich uderzeń na ukraińską infrastrukturę energetyczną. W całym kraju wprowadzono tymczasowe ograniczenia dostaw prądu, w niektórych miejscach nie będzie też wody.

W środę wieczorem kancelaria prezydenta Ukrainy oraz operator przesyłowy energii elektrycznej Ukrenergo poinformowali, że w następstwie rosyjskich ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną, w czwartek na całym obszarze kraju zostają wprowadzone tymczasowe ograniczenia w dostawach prądu.

Od czwartku 20 października na całym terytorium Ukrainy mogą być wprowadzane ograniczenia w dostawach prądu w godzinach od 7 rano do 22 wieczorem. Prąd ma być wyłączany naprzemiennie, w okresach nie większych niż 4-godzinnych. Taryfy mają być określane na poziomie poszczególnych obwodów.

„Dziś system energetyczny doświadczył nowych ataków rakietowych ze strony kraju-agresora, do wieczora znaleźliśmy możliwość, by nie wprowadzać ograniczeń dla odbiorców. Ale na jutro [tj. czwartek 20 października – red.] prosimy was o zrozumienie i wsparcie” – czytamy w komunikacie Ukrenergo. Zaapelowano też do Ukraińców, by do 7:00 następnego dnia załadowali telefony komórkowe i power-banki, a także zrobili zapasy wody i kupili latarki wraz z bateriami.

Ukrenergo przyznaje, że powodem wprowadzenia ograniczeń jest „deficyt mocy w systemie”. Nie wyklucza zarazem, że tego rodzaju sytuacje będą mieć miejsce częściej wraz z nastaniem chłodów.

Władze Kijowa już wezwały mieszkańców miasta do ograniczenia zużycia energii elektrycznej, szczególnie od 17:00 do 23:00. Apeluje się, by w mieszkaniach nie włączać naraz więcej, niż jedno urządzenie, zużywające dużo prądu. Firmy mają z kolei ograniczyć zewnętrzne oświetlenie, np. w biurach, restauracjach czy w centrach handlowych. W stolicy Ukrainy ograniczono też ruch trolejbusów.

Od czwartku na Ukrainie ograniczone zostanie również oświetlenie uliczne.

Wiadomo, że duże ograniczenia wprowadzają władze obwodu sumskiego, w północnej części Ukrainy. Szef tamtejszej administracji obwodowej, Dmytro Żywyćkij poinformował, że w godzinach 7-23 praktycznie na całym obszarze obwodu nie będzie wody. Wyłączone zostanie też oświetlenie uliczne oraz transport, korzystający z energii elektrycznej. Zakłady produkcyjne, restauracje i kawiarnie wezwano, by albo ograniczyły zużycie prądu do minimum, albo zrobiły sobie „dzień na sprzątanie”.

W czwartek rano strona ukraińska poinformowała o przeprowadzeniu przez Rosję ataku na zakłady przemysłowe i infrastrukturę energetyczną w rejonie krzyworoskim obwodu dniepropietrowskiego. Wiadomo, że kilka budynków zostało poważnie uszkodzonych.

Już wcześniej pisaliśmy, że z powodu uszkodzenia przez Rosjan sieci energetycznej i jej obciążenia, ukraiński operator przesyłowy energii elektrycznej Ukrenergo zaapelował do Ukraińców o znaczne ograniczenie korzystania z elektrycznych czajników, grzejników czy kuchenek.

Przypomnijmy, że na początku ubiegłego tygodnia miały miejsce zmasowane ataki rakietowe na ukraińskie terytorium. Rosjanie uderzyli w cele infrastruktury krytycznej, szczególnie w infrastrukturę energetyczną: elektrociepłownie i podstacje średniego napięcia.

epravda.com.ua / pravda.com.ua / Kresy.pl