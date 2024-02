Tusk rozmawiał z premierem Ukrainy

W czwartek odbyła się rozmowa telefoniczna między premierem Polski Donaldem Tuskiem a premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem.

W czwartek odbyła się rozmowa telefoniczna między premierem Polski Donaldem Tuskiem a premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem, omówili sytuację na granicy, gdzie polscy rolnicy protestują przeciwko ukraińskiemu zbożu, które zalewa polski rynek.

Szmyhal ogłosił rozmowę na swoim profilu X.

I had a conversation with the Polish Prime Minister @donaldtusk. The main topic is the situation at the border. We also talked about the increase in imports, especially grain, from the russian federation and third countries to the EU. 🇺🇦 and 🇵🇱 should join forces to prevent…

