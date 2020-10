Turcy wtargnęli do kościoła w Wiedniu. Kurz zapowiada walkę z politycznym islamem

Alle Christen müssen in #Österreich frei und in Sicherheit ihren Glauben ausüben können! Wir werden den Kampf gegen den politischen Islam entschieden weiterführen und hier keine falsche Toleranz zeigen. Danke an alle Polizisten für ihren Einsatz! https://t.co/1Psz3C82vn

Incydent miał miejsce w czasie zaostrzonych napięć we Francji w następstwie działań Emmanuela Macrona, aby bronić prawa do preentowania karykatur proroka Mahometa, co wywołało międzynarodowe protesty. W czwartek doszło do ataku pod wejściem do bazyliki Notre Dame w Nicei, mieście na południu Francji. Nastąpił on dwa tygodnie po zamordowaniu francuskiego nauczyciela Samuela Paty’ego przez muzułmańskiego uchodźcę narodowości czeczeńskiej. Czeczen obciął głowę Paty’emu ponieważ ten pokazał uczniom w czasie zajęć karykaturę Mahometa.

W sobotę w Lyonie we Francji doszło do ataku na prawosławnego duchownego. Napastnik był uzbrojony w broń palną, francuskie media podają, że dwukrotnie strzelił do kapłana. Ranny duchowny trafił pod opiekę lekarzy. Jest w ciężkim stanie.

