Wiedeń: starcia uliczne Antify i „tureckich faszystów” [+WIDEO]

Pierwsze starcie między działaczami Antify i Turkami miało miejsce w środę. Organizacje lewicowe zorganizowały tego dnia manifestację przeciwko polityce Ankary wobec mniejszości kurdyjskiej. Nie spodobało się to tureckim nacjonalistom z organizacji „Szare Wilki”, którzy rozbili zgromadzenie.

Dzisiaj odbył się wiec protestacyjny kurdyjskich kobiet w Wiedniu, który został zaatakowany przez tureckich nacjonalistów. Nasi towarzysze są teraz zamknięci w Ernst Kirweger Haus w Favoriten (wielokulturowa dzielnica Wiednia – red.) i nie mogą go opuścić przez policję. Policja nie wypełnia swojego obowiązku i nie rozwiązuje grupy nacjonalistów. Oni tylko patrzą, jak gromadzenie staje się coraz większe. Wygląda na to, że chcą pogorszyć sytuację!! Wzywamy policję Wiedeń do natychmiastowej reakcji i do rozwiązania atakującej grupę tureckich nacjonalistów!! – napisała jedna z uczestniczek kurdyjskiej manifestacji na swoim Facebooku.

O tureckim ataku poinformowała również lokalna Antifa na swoim Twitterze.

***ACHTUNG*** Aufgrund von Angriffen von türkischen Faschist*innen auf eine Frauen*Kundgebung heute, findet um 21 Uhr eine spontane Kundgebung am Kepplerplatz statt. pic.twitter.com/dSFggcj8AU — autonome antifa [w] (@antifa_w) June 24, 2020

W czwartek Turcy przypuścili atak na komunistyczny Ernst Kirchweger Haus (EKH).

Massiver Angriff auf das EKH, Unterstützung dringend gebraucht pic.twitter.com/39fB4hG8Mz — Antifa-Prinzessin (@_schwarzeKatze) June 25, 2020

„Antyfaszyści” byli przerażeni do tego stopnia, że wezwali na pomoc policję, do której rozwiązania wzywali podczas protestów „Black Lives Matter”.

Und das nach einem 15-minütigen Bewurf eines Hauses mit u.a. Brandsätzen. Sie können einfach weiter hier demonstrieren. #ekh pic.twitter.com/FhqUXDg10m — Antifa-Prinzessin (@_schwarzeKatze) June 25, 2020

Szare Wilki to turecka organizacja nacjonalistyczna założona w 1969 roku i mająca na swoim koncie liczne akcje terrorystyczne. W samych latach 70. liczbę jej ofiar szacuje się na ok. 6 tys. Bojówkarze grupy uczestniczyli m.in. po stronie Azerbejdżanu w wojnie o Górski Karabach, po stronie czeczeńskiej w pierwszej i drugiej wojnie w Czeczenii. Wzięli także udział w wojnie domowej w Syrii, zdaniem analityków mają angażować się w działalność terrorystyczną Ujgurów z Siciang. Autor zamachu na Jana Pawła II z 1981 roku był członkiem Szarych Wilków. Organizacja przeprowadziła w 2015 roku zamach bombowy w Bangkoku, w którym zginęło 29 osób, a 130 zostało rannych – była to zemsta za wydalenie przez Tajlandię ujgurskich uchodźców.

W piątek po południu kilkuset lewicowców kurdyjskich, tureckich i austriackich zebrało się przed Ernst Kirchweger Haus na manifestacji przeciwko faszyzmowi i atakom tureckich nacjonalistów.

„Alle zusammen gegen den Faschismus” und „Siamo Tutti Antifascisti” – Wir sind alle AntifaschistInnen – Hunderte kurdische, türkische und österreichische Linke lautstark und solidarisch gegen Angriffe der faschistischen Grauen Wölfe auf das Wiener #EKH pic.twitter.com/9YAnrbrFpK — Michael Bonvalot (@MichaelBonvalot) June 26, 2020

19.40 Vor dem #EKH in Wien werden revolutionäre kurdische Lieder gespielt – immer mehr Menschen tanzen! pic.twitter.com/eFsSC9KaWy — Michael Bonvalot (@MichaelBonvalot) June 26, 2020

Manifestacja trwała od ok. 18 do 20. Następnie mniejsza grupa „antyfaszystów” planowała demonstrować dalej na stacji metra Keplerplatz. Uniemożliwiła im to jednak kilkudziesięcioosobowa grupa „Szarych Wilków”. Musiała interweniować policja.

Wygląda, że sytuacja po tym wydarzeniu się uspokoiła. „Antyfaszyści” rozpoczęli więc prężenie muskułów w internecie.

