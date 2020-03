Turcy powyżej 65 roku życia nie będą mogli wychodzić z domów

Jak poinformował w sobotę portal AA, władze tureckie wprowadzą obostrzenia co do poruszania się obywateli. Minister spraw wewnętrznych Turcji zapowiedział restrykcje dla osób powyżej 65 roku życia.

Jak powiedział turecki minister, osoby powyżej 65 roku życia i osoby z osłabionym organizmem będą musiały pozostać w domach. „Od północy, obywatele powyżej 65 roku życia i z przewlekłymi chorobami nie będą mogli odpuszczać domów w celu spacerowania po otwartych przestrzeniach jak parki czy ogrody” – mówił minister.

W Turcji jest 670 potwierdzonych przypadków zarażenia koronawirusem. Do tej pory odnotowano 9 ofiar śmiertelnych.

Jak informowaliśmy, Profesor Michael Tanchum udostępnił na swoim profilu w mediach społecznościowych wykres rozwoju koronawirusa w Turcji. Po porównaniu przypadków zakażenia z czasem, w którym były one zgłaszane okazuje się, że wirus w Turcji rozwija się szybciej niż we Włoszech.

