Turcja: Erdogan spotkał się z kierownictwem Hamasu

W sobotę, w przeddzień wizyty sekretarza stanu USA Mike’a Pompeo w Izraelu, turecki prezydent Recep Erdogan przyjął dużą delegację Hamasu.

Zarówno Hamas, jak i rządząca Turcją Partia Sprawiedliwości i Rozwoju, mają swoje korzenie w Bractwie Muzułmańskim.

Spotkanie było ostatnim z serii głośnych wizyt członków Hamasu w Turcji, inicjowanych przez Erdogana. Ankara popiera Hamas, który jest oskarżany o planowanie w Turcji ataków na Izrael. Według doniesień medialnych kraj ten bezproblemowo wydaje również członkom Hamasu obywatelstwa.

O spotkaniu delegacji Hamasu z Erdoganem poinformowało biuro tureckiego prezydenta na Twitterze. W skład delegacji weszli: szef biura politycznego Hamasu Ismail Haniyeh, zastępca szefa Hamasu Saleh al-Arouri, szef Hamasu za granicą Maher Salah, szef Hamasu ds. religii islamskiej Ezzat al-Rihiq oraz przedstawiciel Hamasu w Turcji Jihad Yaghmor.

President @RTErdogan received Head of Hamas Political Bureau Ismail Haniyeh and the delegation accompanying him at Vahdettin Mansion in Istanbul. pic.twitter.com/yS2DpmkwYD

Ismael Haniyeh „pogratulował Erdoganowi nadejścia nowego roku Hidżry, odkrycia nowego złoża gazu ziemnego i ponownego otwarcia meczetu Hagia Sofia”. Meczet został otwarty w dawnym muzeum i zabytkowym kościele. Jest to jeden z dwóch starożytnych kościołów, które niedawno zamieniono na meczety.

CZYTAJ TAKŻE: Erdogan ogłosił odkrycie przez Turcję dużych zasobów gazu na Morzu Czarnym

CZYTAJ TAKŻE: Turcja: kolejny kościół zmieniony w meczet

Hamas przekazał, że poinformował Erdogana o sytuacji „sprawy palestyńskiej” i narzekał na plany aneksji Zachodniego Brzegu przez Izrael – są one obecnie wstrzymane po tym, jak Izrael i Zjednoczone Emiraty Arabskie zgodziły się znormalizować więzi. Hamas, Iran i Turcja sprzeciwiają się pokojowemu porozumieniu Izraela z ZEA. Hamas poinformował, że działa przeciwko „judaizacji Jerozolimy”.

CZYTAJ TAKŻE: W 2020 r. Izrael zniszczył 313 palestyńskich domów na Zachodnim Brzegu

Za głowę Arouriego, który siedział po prawej stronie Erdogana podczas spotkania, Stany Zjednoczone wyznaczyły 5 milionów dolarów nagrody, napisał na Twitterze Raf Sanchez z NBC.

Erdogan meet with Hamas leadership in Istanbul today.

Second from Erdogan’s right is Saleh al-Arouri, Hamas deputy leader. US has designated him a senior terrorist and has a $5m bounty on his head but Erdogan hosts him openly. pic.twitter.com/3JUzmsLXCL

— Raf Sanchez (@rafsanchez) August 22, 2020