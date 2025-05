Trzech kurierów migrantów zatrzymanych podczas majówki

Podczas długiego weekendu funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki w Rutce-Tartak zatrzymali trzech kurierów przewożących migrantów — jeden z nich został ujęty po pościgu, drugi na autostradzie A2, a trzeci dzięki współpracy ze służbami litewskimi.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Rutce-Tartak zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o organizowanie nielegalnego przewozu migrantów przez granicę polsko-litewską. Do pierwszego zatrzymania doszło 3 maja po pościgu za pojazdem marki Peugeot na polskich numerach rejestracyjnych. Kierowca zignorował sygnały do zatrzymania, próbował uciec i doprowadził do kolizji z pojazdem Straży Granicznej oraz uszkodzenia mienia. Ostatecznie ujęto go po pieszym pościgu.

Zatrzymanym okazał się 44-letni obywatel Białorusi, który przewoził trzech obywateli Egiptu — dwóch na tylnym siedzeniu, jednego w bagażniku. Cudzoziemcy nie posiadali dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy i pobytu na terenie Polski. Po przeprowadzeniu czynności zostali oni przekazani stronie litewskiej w ramach procedury readmisyjnej. Obywatel Białorusi usłyszał zarzuty z art. 264 §3 Kodeksu karnego, za które grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej (kara do 5 lat pozbawienia wolności). Sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na trzy miesiące oraz wydał decyzję o zobowiązaniu do powrotu i zakazie wjazdu do Polski oraz państw Schengen przez 10 lat.

Drugi przypadek dotyczył obywatela Ukrainy, który został zatrzymany na autostradzie A2 przez funkcjonariuszy z Placówki SG w Łodzi. Do interwencji doszło na podstawie informacji przekazanej przez funkcjonariuszy z Rutki-Tartak. Mężczyzna przewoził czterech cudzoziemców, którzy nielegalnie przedostali się na terytorium Polski.

Trzeci incydent miał miejsce po stronie litewskiej. Funkcjonariusze SG z Rutki-Tartak zauważyli pojazd marki Toyota, który zbliżał się do granicy, po czym zatrzymał się po stronie litewskiej. Litewska straż graniczna, poinformowana przez stronę polską, przeprowadziła kontrolę pojazdu. Okazało się, że kierowcą był obywatel Ukrainy, a pasażerami czterej obywatele Afganistanu bez dokumentów uprawniających do wjazdu na teren Schengen. Dalsze działania prowadzą litewskie służby.

Kresy.pl/SG