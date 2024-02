Trump: Zachęcałbym Rosję do ataku na kraje NATO, które “nie płacą”

Donald Trump oświadczył, że gdy zostanie prezydentem USA nie będzie chronił przed potencjalną rosyjską agresją krajów NATO, które nie wypełniają swych zobowiązań finansowych wobec Sojuszu.

Były prezydent USA Donald Turmp, który mimo przegranej z 2019 r. zamierza nim ponownie zostać ponownie, wypowiadał się podczas sobotniego wiecu wyborczego w Karolinie Południowej. Relacjonował rozmowę z jednym z szefów państw NATO – nie wymienił go z nazwiska: “‘Jeden z prezydentów dużego kraju zapytał mnie: no cóż, proszę pana, jeśli nie zapłacimy i zostaniemy zaatakowani przez Rosję, czy będzie pan nas chronił?’ Odpowiedziałem: ‘Nie, nie będę was chronił. Właściwie zachęcałbym ich [Rosję], żeby zrobili z wami, co chcą. Musisz zapłacić'”.

Do słów byłego prezydenta odniósł się rzecznik Białego Domu. “Zachęcanie do inwazji morderczych reżimów na naszych najbliższych sojuszników jest przerażające i bezsensowne (…) To zagraża bezpieczeństwu narodowemu Ameryki, globalnej stabilności i naszej gospodarce krajowej” – oświadczył.

“Zamiast wzywać do wojen i promować szalony chaos, prezydent Biden będzie nadal wzmacniał amerykańskie przywództwo i stawał w obronie naszych interesów bezpieczeństwa narodowego, a nie przeciwko nim” – zadeklarował rzecznik.

Donald Trump wielokrotnie krytykował sojuszników z NATO za niewystarczające finansowanie tej organizacji.

reuters.com / Kresy.pl