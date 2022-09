Topaz od WB Electronics dla K9?

WB Electronics poinformowało o zawarciu w dniu 7 września 2022 r. z południowokoreańską firmą zbrojeniową Hanwha Defense „umowy na zakup uzgodnionych elementów systemu dowodzenia i łączności”.

„Umowa została zawarta w związku z planowaną realizacją przez Zamawiającego na rzecz Skarbu Państwa – Agencji Uzbrojenia odrębnego kontraktu na dostarczenie dla Wojska Polskiego w latach 2022-2026 uzbrojenia haubic samobieżnych K9, a Spółka będzie działała jako podwykonawca dla tego kontraktu” – czytamy w komunikacji firmy.

Umowa będzie realizowana w okresie do I kwartału 2026 roku. Jej wartość wynosi ok. 139,5 mln USD netto tj. równowartość ok. 655,1 mln zł netto.

Jak zauważył, Marek Świerczyński – ekspert ds. bezpieczeństwa – oznacza to, że dostarczane do Wojska Polskiego armatohaubice K9 będą wyposażone w polski system Topaz.

ICYMI: WB ELECTRONICS informuje o zawarciu w dniu 7 września 2022 r. z południowokoreańską firmą zbrojeniową Hanwha Defense umowy na zakup uzgodnionych elementów systemu dowodzenia i łączności. Innymi słowy Topaz i Fonet dla K9. https://t.co/uon9ExvWcL — mswierczynski (@mswierczynski1) September 9, 2022

Już w lipcu br. szef MON Mariusz Błaszczak podkreślał, że K9 od początku będą wyposażone w polskie systemy łączności i zostaną włączony w zintegrowany system zarządzania walką Topaz.

ZZKO Topaz to modu­ło­wy sys­te­m kie­ro­wa­nia ogniem klasy C4I/BMS. Jest opar­ty na plat­for­mie łącz­no­ści FONET. System jest pro­du­ko­wa­ny przez firmy nale­żące do Grupy WB. Topaz został opra­co­wany w latach 90. XX wieku. Na początku obecnego wieku zaczął trafiać do jed­no­stek Wojsk Rakietowych i Artylerii. Początku trafił do pododdziałów używających 122 mm hau­bic samo­bież­nych Goździk. Sys­tem jest od tamtej pory stale roz­wi­jany. Może słu­żyć nie tylko do kie­ro­wa­nia ogniem, lecz także do wspar­cia dzia­łań tak­tycz­nych na polu walki.

„Jedną z podstawowych cech systemu TOPAZ jest jego modułowość i skalowalność. TOPAZ może być prosto skonfigurowany do zarządzania polem walki na różnych szczeblach taktycznych. Katalog pakietów integracji obejmuje wszystkie wyroby oferowane przez Grupę WB i kluczowe sensory głównych światowych producentów (np. nawigacje inercyjne, radary pola walki, środki rozpoznania optoelektronicznego). Moduły TOPAZA umożliwiają wykorzystanie różnorodnych środków łączności radiowej światowych producentów (KF, UKF, UHF, SAT), oraz przewodowej i radiowej łączności szerokopasmowej do wsparcia planowania na wyższych szczeblach dowodzenia” – czytamy w oficjalnym opisie systemu przez producenta.

Kresy.pl / bankier.pl