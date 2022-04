The Times: Szwecja i Finlandia dołączą latem do NATO

Rosja popełniła „ogromny błąd strategiczny, ponieważ Finlandia i Szwecja wydają się być gotowe do przystąpienia do NATO już latem”, poinformował w poniedziałek The Times, powołując się na amerykańskich urzędników.

Amerykańscy urzędnicy poinformowali, że członkostwo w NATO dla obu krajów było „tematem rozmów i wielu sesji” podczas rozmów ministrów spraw zagranicznych sojuszu w zeszłym tygodniu (ministrowie Finlandii i Szwecji uczestniczyli w szczycie jako goście). „Jak może to być coś innego niż ogromny strategiczny błąd Putina?” – powiedział jeden z wysokich rangą urzędników amerykańskich.

Według fińskiego dziennika „Iltalehti” rząd w Helsinkach ma w przyszłym tygodniu opublikować dokument rozpoczynający proces ubiegania się o wstąpienie do Sojuszu.

Rząd premier Sanny Marin opublikuje 14 kwietnia uzupełnienie deklaracji w sprawie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, w której zapisano, że kierownictwo państwa ma zamiar starać się o członkostwo w NATO.

Według „Iltalehti” ma to być pierwszy oficjalny krok w sprawie ubiegania się o wstąpienie do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Następnie Ministerialny Komitet Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa przy Prezydencie Republiki i Rządzie (TP-Utva) ma zorganizować specjalną debatę pod przewodnictwem prezydenta Sauli Niinistö i premier Sanny Marin, podczas której miałaby paść propozycja złożenia przez władze wniosku o członkostwo w NATO.

Decyzję, jaka ma zapaść w TP-Utva, ma poprzedzić oświadczenie grupy roboczej złożonej z liderów partii i przewodniczących grup parlamentarnych. Ma to być sygnał do premiera i prezydenta, że większość parlamentarna popiera wstąpienie do NATO.

Źródła „Iltalehti” szacują, że decyzja w TP-Utva zapadnie w ciągu pierwszych dwóch tygodni maja. Możliwe jest jednak przesłanie niezbędnych dokumentów do NATO do końca kwietnia.

Jak informowaliśmy, fińska premier Sanna Marin oświadczyła, że ​​Rosja „nie jest sąsiadem, którym myśleliśmy, że jest”. Podkreśliła, że rosyjska inwazja na Ukrainę i groźby pod adresem Finlandii zmieniły stosunki między krajami w sposób „nieodwracalny”. Zaznaczyła, że kraj podejmie decyzję o ubieganiu się o członkostwo w NATO do końca wiosny. Rząd Finlandii planuje przedstawić parlamentowi propozycję członkostwa w tym zakresie do połowy kwietnia 2022 roku.

Newsweek zwraca uwagę, że w Finlandii poparcie społeczne dla członkostwa w NATO wyniosło w marcu 60 proc. Stanowi to wzrost o 34 proc. w stosunku do jesieni ubiegłego roku.

W niedzielę sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg oświadczył, że jeśli Finlandia i Szwecja zdecydują się ubiegać o członkostwo w NATO, sojusz gotowy jest je przyjąć bardzo szybko. „Mamy dobry dialog z przywódcami politycznymi Finlandii (…) i ze Szwecją. Oczywiście to zależy od nich, ale jeśli zgłoszą się, [ich kandydatury] zostaną zatwierdzone przez wszystkich 30 członków NATO. Znajdziemy sposób, aby to zrobić szybko” – powiedział.

Na początku marca fiński prezydent Sauli Niinisto podkreślił, że Finlandia rozważa członkostwo w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

Przypomnijmy, że pod koniec lutego br. Rosja, ustami rzeczniczki MSZ Marii Zacharowej, zagroziła Finlandii i Szwecji „konsekwencjami militarnymi i politycznymi”, jeśli spróbują dołączyć do NATO.

Kresy.pl/The Times