Szef irańskiego MSZ: Izraelscy prowokatorzy szykują atak na Amerykanów by wciągnąć USA w wojnę

Irański minister spraw zagranicznych Mohammad Dżawad Zarif oświadczył w sobotę, że „izraelscy prowokatorzy” szykują atak na siły USA w Iraku, w celu wciągnięcia USA w wojnę przeciwko Iranowi w ostatnich dniach prezydentury Donalda Trumpa.

Nowe informacje wywiadowcze z Iraku wskazują, że izraelscy agenci-prowokatorzy planują atak przeciwko Amerykanom, stawiając odchodzącego Trumpa w trudnej sytuacji z fałszywym casus belli – napisał Zarif na Twitterze.

New intelligence from Iraq indicate that Israeli agent-provocateurs are plotting attacks against Americans—putting an outgoing Trump in a bind with a fake casus belli.

Be careful of a trap, @realDonaldTrump. Any fireworks will backfire badly, particularly against your same BFFs.

— Javad Zarif (@JZarif) January 2, 2021