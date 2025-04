Syn Netanjahu do Macrona: Piep*z się!

Syn premiera Izraela, Jair Netanjahu, ostro skomentował słowa prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który zapowiedział możliwość uznania państwa palestyńskiego. Wypowiedź skrytykował również premier Benjamin Netanjahu, dystansując się jednocześnie od stylu, w jakim wypowiedział się jego syn.

Jair Netanjahu, syn premiera Izraela Benjamina Netanjahu, ostro zaatakował prezydenta Francji Emmanuela Macrona w mediach społecznościowych po jego deklaracji, że Paryż może w najbliższych miesiącach uznać niepodległość Palestyny.

„Piep*z się!” – napisał Jair Netanjahu po angielsku na platformie X w sobotę wieczorem.

W kolejnej części wpisu odniósł się do terytoriów zależnych Francji: „Tak dla niepodległości Nowej Kaledonii! Tak dla niepodległości Polinezji Francuskiej! Tak dla niepodległości Korsyki! Tak dla niepodległości Kraju Basków! Tak dla niepodległości Gwineę Francuskiej!” – napisał, myląc przy tym Gujanę Francuską z Gwineą.

